„De peste 70 de zile, România stă blocată. Am cerut guvern stabil şi am procedat drept şi corect faţă de ţară. Nimic din explicaţiile acestor iresponsabili nu poate fi acceptat în faţa interesului de stabilitate a acestei ţări. Absolut nimic! Iresponsabilitatea decidenţilor va avea consecinţe de neimaginat pentru români”, a scris, joi, pe Facebook, liberalul Alin Tişe, conform News.ro.

Alin Tișe este președintele Consiliului Județean Cluj. A avut mai multe mandate de senator și la conducerea CJ Cluj. În interiorul PNL s-a remarcat ca unul dintre liderii influenți ai organizației de la Cluj

Acesta afirmă că statul este blocat, economia suferă, mediul privat este împins spre faliment, oamenii îşi pierd locurile de muncă, iar „liderii decidenţi din PNL îşi consumă energia în orgolii, răzbunări şi calcule de putere”, apreciind că „este inadmisibil”.

„Nu mă interesează cine a început. Nu mă interesează cine are ultimul cuvânt. Nu mă interesează acum vinovaţii. Judecata va fi a electoratului, nu a liderilor închipuiţi nelegitimaţi prin vot. Mă interesează un singur lucru: România nu are voie să mai piardă nici măcar o zi. În PNL există oameni competenţi, capabili să construiască, alături de partidele proeuropene, un guvern stabil. Lăsaţi orgoliile. Lăsaţi veninul. Puneţi ţara pe primul loc. România trebuie să fie mai importantă decât orice funcţie, orice ambiţie şi orice răfuială internă”, a mai transmis liberalul.

Acesta susţine că nu se simte reprezentat de „greii” PNL, „care confundă încăpăţânarea cu forţa şi orgoliul cu leadershipul”.

„Ei nu reprezintă singuri spiritul liberal şi nici valorile pe care acest partid a fost construit. PNL nu este proprietatea câtorva oameni. PNL aparţine fiecărui membru care crede în libertate, responsabilitate şi patriotism. Deci, îmi aparţine şi mie şi multor colegi care gândesc diferit decât cei care acum au confiscat partidul într-un jenant cult al personalităţii, uitând care este scopul şi rolul acestui partid istoric. De aceea, începând de astăzi, voi activa în interiorul PNL o Platformă Liberal-Conservatoare. Nu în afara lui, pentru că nu eu sunt trădător. Nu eu m-am dezis de principiile şi valorile liberalismului conservator”, a mai transmis Alin Tişe.

Acesta susţine că nu acţionează împotriva partidului, „ci pentru regăsirea lui pe calea dreaptă”.

„Nu pentru că deţin adevarul absolut, ci pentru că, după cinci mandate (20 de ani) de ales uninominal al PNL, cu rezultate si proiecte unice în ţară - judeţ pe primul loc în România - sunt îndreptăţit să gândesc şi să mă manifest liber într-un partid liberal”, afirmă Tişe.

Potrivit acestuia, valorile acestei platforme sunt simple:

· ​Naţional - iubire de ţară, nu naţionalism;

· ​​Liberal - libertate, iniţiativă, dreaptă productivă, antreprenoriat /mediu de afaceri, economie puternică, reforma ţării şi respect pentru muncă;

· ​Conservator -credinţă în familie, tradiţie, responsabilitate şi continuitate. Nu progresism şi neomarxism.

„Fac acestă încercare şi îi invit pe toţi colegii care încă mai cred în PNL - liberal conservator - să se manifeste în acest crez, pentru un PNL regăsit. Fac asta cu buna credinţă că merg pe calea dreaptă”, a mai transmis Alin Tişe.

Mai liberali s-au arătat în ultimele luni nemulţumiţi de linia actuală a partidului, iar unii chiar au contestat în instanţă Congresul Extraordinar din iunie şi deciziile acestuia.