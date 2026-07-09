Președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, a convocat joi o întâlnire informală, în format hibrid, cu liderii partidului, pentru a analiza situația creată de decizia Tribunalului București de suspendare a hotărârilor Congresului Extraordinar din iunie 2026. În urma discuțiilor, conducerea PNL a decis ca partidul să funcționeze în continuare conform statutului adoptat în iulie 2025, până la soluționarea definitivă a cauzei, reafirmându-și angajamentul față de adoptarea legislației necesare pentru îndeplinirea jaloanelor PNRR, se arată într-un comunicat al PNL.

Ca efect al suspendării provizorii a deciziilor Congresului din 21 iunie, PNL va funcționa în continuare conform statutului adoptat în iulie 2025. „Aspectele juridice rămân o prioritate pentru Partidul Național Liberal. Opinia generală a fost aceea că deciziile luate la ultimul Congres respectă întru totul spiritul și litera legii”, se precizează în comunicatul partidului.

Bolojan: „Trebuie să rămânem consecvenți și responsabili”

Ilie Bolojan a subliniat necesitatea menținerii direcției partidului pe linia votului covârșitor al membrilor și a tras un semnal de alarmă cu privire la repetarea greșelilor trecutului. „Trebuie să rămânem consecvenți, responsabili și să ținem partidul pe direcția în care să ne putem întâlni cu fruntea sus cu cetățenii, inclusiv în 2028. Dacă repetăm greșelile trecutului, înseamnă că nu am înțeles ce s-a întâmplat și de ce suntem în situația de astăzi”, a declarat liderul liberal.

Prioritatea zero: închiderea PNRR

Bolojan a subliniat că partidul își asumă în continuare responsabilitatea guvernării și a administrării țării în condiții dificile, iar cea mai importantă prioritate rămâne adoptarea proiectelor esențiale pentru respectarea jaloanelor PNRR. „PNL își va asuma responsabilitatea pentru adoptarea proiectelor necesare îndeplinirii jaloanelor PNRR și consideră că întreaga clasă politică trebuie să facă același lucru”, se arată în comunicat.

În perioada imediat următoare, liderii PNL vor analiza soluțiile pentru menținerea direcției partidului, în contextul în care decizia instanței a creat un vid decizional și a pus sub semnul întrebării legitimitatea noilor structuri de conducere alese la Congresul din iunie.

Cine conduce acum PNL

Din fosta conducere a partidului, repusă în funcție de instanță, au făcut parte Cătălin Predoiu, Adrian Veştea și Nicoleta Pauliuc. Predoiu însă a ales să demisioneze din conducerea PNL înainte de Congresul din iunie.

Politicienii din vechea conducere a PNL, înaintea congresului suspendat de instanță:

Președinte: Ilie Bolojan

Prim-vicepreședinți: Cătălin Predoiu, Adrian Veștea, Ciprian Ciucu și Nicoleta Pauliuc.