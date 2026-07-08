”Cei care fac înţelegeri pe la spate, cei care îşi trădează colegii şi organizaţia vor rămâne cu această etichetă, indiferent ce decid instanţele”, a transmis preşedintele liberalilor, potrivit News.ro.

”Vom respecta decizia provizorie de suspendare a hotărârilor Congresului PNL, dar vom apăra decizia membrilor noştri privind ceea ce suntem şi pe cine reprezentăm. Ceea ce se întâmplă împotriva noastră este pentru că am ales, cu o largă majoritate, să ne decidem propria soartă, să ne respectăm pe noi înşine şi pe alegătorii noştri şi să servim România”, a scris, miercuri seară, pe Facebook, preşedintele PNL; Ilie Bolojan.

Acesta apreciază că ”lumea politică nu-şi poate recâştiga credibilitatea repetând aceleaşi greşeli care i-au îndepărtat pe români”.

”Cei care s-au războit în instanţă cu decizia propriilor colegi, exprimată prin votul majorităţii delegaţilor, sfidându-le voinţa, nu au câştigat nimic. În mod cert, nu au câştigat respectul miilor de membri PNL din toată ţara. Cei care fac înţelegeri pe la spate, cei care îşi trădează colegii şi organizaţia vor rămâne cu această etichetă, indiferent ce decid instanţele”, a adăugat preşedintele liberalilor.

Ilie Bolojan a adăugat că PNL nu va renunţa la deciziile luate.

”Nu vom renunţa la hotărârile luate şi nu ne vom clinti de pe calea pe care partidul a decis să o urmeze. PNL este din nou puternic. Ştim care este direcţia bună pe care trebuie să o urmăm pentru România şi avem hotărârea de a lupta pentru valorile în care credem”, a mai transmis Bolojan.

Ce a decis Tribunalul București

Tribunalul Bucureşti a dispus, joi, suspendarea provizorie a tuturor hotărârilor adoptate de Partidul Naţional Liberal la Congresul Extraordinar din 21 iunie, inclusiv a noii conduceri şi a modificărilor statutare.

Decizia, executorie de drept, aruncă partidul într-o situaţie de incertitudine juridică profundă, într-un moment de maximă tensiune politică şi instituţională.

Astfel, judecătorii Tribunalului București au admis, joi, cererea unor disidenți liberali care contestau validitatea deciziilor adoptate în cadrul Congresului, dar au respins acțiunea împotriva președintelui Ilie Bolojan și a secretarului general Dan-Ștefan Motreanu, pe motiv că aceștia nu au calitate procesuală pasivă, decizia vizând strict entitatea politică, se arată în minuta deciziei publicată de Tribunalul București.

Soluția instanței, pronunțată joi, 8 iulie, suspendă provizoriu, până la soluționarea definitivă a cauzei, toate hotărârile Congresului Extraordinar al PNL din 21 iunie, precum și alegerea organelor de conducere pe baza moțiunii „Modernizare cu rădăcini”. Practic, pentru o perioadă nedeterminată, statutul liderilor aleși la congres și al structurilor de conducere aprobate este suspendat.

Partidul Naţional Liberal a anunţat că va utiliza toate căile legale pentru a apăra votul Congresului Extraordinar din 21 iunie, expresie a voinţei majorităţii liberalilor şi îşi va căuta dreptatea până la capăt.

Liberalii arată că ”instanţa nu a dat dreptate contestatarilor, ci a decis, în mod provizoriu, suspendarea unor hotărâri şi decizii ale PNL până la judecarea pe fond a speţei”.