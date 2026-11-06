Judecătoarea Tanya Chutkan a decis că ar trebui să existe o pauză de 14 zile înainte de a putea începe orice lucrări la arc, despre care administrația Trump a declarat că ar putea începe săptămâna aceasta, notează BBC.

Joi, Comisia Națională de Planificare a Capitalei (NCPC) a votat cu opt voturi pentru și patru împotrivă pentru a permite construirea arcului planificat, cu o înălțime de 72 de metri.

Persoanele numite de Trump în consiliu au declarat că arcul ar fi un omagiu potrivit adus istoriei SUA și veteranilor, însă oponenții au susținut că ar bloca vederea către Cimitirul Național Arlington, locul de veci al miilor de soldați și militari americani.

Așa-numitul Arc al lui Trump – o aluzie la numele celebrului Arc de Triumf din Paris – este unul dintre eforturile președintelui SUA de a remodela capitala în stilul său și este menit să comemoreze cea de-a 250-a aniversare a țării.

Aprobarea de joi seară a venit după aproape nouă ore de comentarii publice.

Nu este încă clar când ar putea începe construcția arcului, deoarece o serie de procese încearcă să o blocheze.

O reprezentare a proiectului, prezentată la începutul acestui an, include o statuie aurie, înaripată, a Doamnei Libertății, în vârful arcului, flancată de doi vulturi aurii. Expresiile „O națiune sub Dumnezeu” și „Libertate și dreptate pentru toți” sunt inscripționate cu auriu pe ambele părți ale structurii.

Administrația Trump a declarat că arcul va servi și ca complex pentru depozitarea echipamentului militar, cu posibilitatea de a desfășura lunetiști și drone.

„Nu va exista o astfel de instalație nicăieri în lume”, a scris anterior Trump pe platforma sa Truth Social. El a adăugat că, dintre „cele 59 de orașe și capitale de top”, Washingtonul este „singurul din lume care nu are un arc de triumf”. Nu a specificat la ce orașe se referă.

Mark Paoletta, președintele NCPC și una dintre persoanele numite de Trump, a declarat la întâlnirea de joi că președintele a înțeles „că este important pentru identitatea noastră națională să ne arătăm cine suntem prin monumente grandioase”.

„Ne vom lega de buldozer”

Anne Wright, care a petrecut 29 de ani în armata americană și a lucrat și în serviciul diplomatic, a declarat pentru BBC că va încerca să oprească construcția.

„Ne vom lega de buldozer, avem veterani în scaune cu rotile și vom lega scaunele cu rotile cu lanțuri de aceste lucruri”, a spus ea.

Wright a făcut referire la alegerile de la jumătatea mandatului din această săptămână, în care Partidul Republican al lui Trump a pierdut controlul asupra Congresului, spunând: „Politica de război [a lui Trump], de ego – au fost respinse”.

Un alt veteran, John Pomeroy – care a servit în Forțele Aeriene timp de șase ani, inclusiv în timpul războiului din Vietnam, și ai cărui părinți sunt înmormântați la Arlington – a declarat că arcul „ar diminua caracterul solemn al unei vizite la cimitir”.

El a descris sugestia lui Trump ca arcul să poată depozita echipament militar drept „proastă” și „o idee necoaptă”, argumentând că ar fi o țintă pentru atacuri teroriste.

La fel ca Wright, Pomeroy a spus că „îi va împiedica pe muncitorii din construcții cât de mult va putea” dacă vor veni la șantier pentru a începe lucrul.