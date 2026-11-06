Scopul declarat al conflictului lansat de Statele Unite şi Israel în februarie este acela de a împiedica Teheranul să dezvolte o armă nucleară, informează vineri dpa, conform Agerpres.

„Vrem să mergem mai departe" cu atacurile pentru a ne asigura că programul nuclear al Iranului este mort şi că „nu se va mai întâmpla niciodată", le-a spus preşedintele Trump reporterilor de la Casa Albă.

„Aş prefera să nu distrug restul ţării dacă este posibil, dar poate va trebui să o fac. Veţi afla destul de curând", a adăugat liderul de la Casa Albă.

După o întâlnire cu consilierii săi de securitate naţională, preşedintele Trump a declarat că SUA au realizat „tot ce am vrut să controlăm" în legătură cu Iranul, adăugând că „acum vom lua o decizie".

Site-ul american de ştiri Axios l-a citat pe un oficial american care a spus că Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) intensifică pregătirile pentru o posibilă reluare a unor operaţiuni militare majore în Iran.

Totuşi, CENTCOM nu primise încă noi ordine de la Washington.

Pe măsură ce Trump îşi cântăreşte următoarea mişcare, mediatorii au făcut recent mai multe vizite la Teheran pentru discuţii. Inclusiv preşedintele american a vorbit recent despre posibile progrese în negocieri în vederea soluţionării conflictului.

Presa iraniană a averizat, marți, că baze militare din România și alte cinci state ar putea fi țintite de Teheran

Un oficial iranian de rang înalt a declarat ulterior pentru Reuters că nu există un termen limită pentru schimbul de mesaje cu Washingtonul prin intermediul mediatorilor sau pentru analizarea răspunsurilor.

Înaltul oficial iranian a afirmat că Teheranul nu va accepta „cererile excesive” ale Washingtonului şi că negocierile nucleare ar putea începe numai după îndeplinirea condiţiilor Iranului.

Teheranul va răspunde cu fermitate, atât în regiune, cât şi dincolo de aceasta, la atacurile SUA, a adăugat oficialul.

Şeful Statului Major General al forţelor armate iraniene, generalul Ali Abdollahi, a declarat că armata iraniană actualizează listele de ţinte care includ obiective americane şi israeliene şi că va răspunde imediat la orice ameninţare.

În aceste condiţii, ziarul de linie dură „Kayhan” a scris marţi că instalaţiile americane din Marea Britanie, Italia, Grecia, România, Albania şi Cipru ar putea fi ţinte în cazul unui nou război.