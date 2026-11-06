Secretarul Apărării, „Hegseth, se află cu siguranță pe o gheață subțire”, spune un consilier al lui Donald Trump pentru Axios

Potrivit Axios, de la războiul nedorit din Iran până la relațiile sale proaste, indiferent de apartenența politică, cu membrii Congresului SUA, bilanțul lui Hegseth l-a transformat în „cel mai vulnerabil membru” al cabinetului lui Trump după înfrângerea zdrobitoare suferită marți seara la alegerile de la jumătatea mandatului.

„Asta nu înseamnă că președintele îl obligă să plece. Dar există unele complicații”, a mai precizat sursa respectivă pentru Axios.

Conform sursei citate, chiar de săptămâna viitoare, Camera Reprezentanților ar putea iniția procedura de destituire a lui Hegseth, pentru că ar fi sfidat Congresul și ar fi continuat ilegal războiul SUA în Iran.

Măsura este susținută de republicanul Thomas Massie, un critic vehement al Israelului și al războaielor din străinătate.

Iranul se află în centrul atât al posibilei proceduri de destituire a lui Hegseth, cât și al eșecului republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului. Mulți alegători se opun războiului și consecințelor sale: creșterea prețurilor la benzină, care au înregistrat un vârf după ce Iranul a închis Strâmtoarea Hormuz.