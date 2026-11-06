Secretarul Apărării, „Hegseth, se află cu siguranță pe o gheață subțire”, spune un consilier al lui Donald Trump pentru Axios

Stiri externe
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Pete hegseth
AFP

Un consilier al președintelui Donald Trump a declarat pentru publicația online Axios că secretarul Apărării, Pete Hegseth, „se află cu siguranță pe o gheață subțire”, făcând aluzie la faptul că rezultatul alegerilor din SUA l-ar putea afecta negativ.

autor
Cristian Matei

Potrivit Axios, de la războiul nedorit din Iran până la relațiile sale proaste, indiferent de apartenența politică, cu membrii Congresului SUA, bilanțul lui Hegseth l-a transformat în „cel mai vulnerabil membru” al cabinetului lui Trump după înfrângerea zdrobitoare suferită marți seara la alegerile de la jumătatea mandatului.

„Asta nu înseamnă că președintele îl obligă să plece. Dar există unele complicații”, a mai precizat sursa respectivă pentru Axios.

Conform sursei citate, chiar de săptămâna viitoare, Camera Reprezentanților ar putea iniția procedura de destituire a lui Hegseth, pentru că ar fi sfidat Congresul și ar fi continuat ilegal războiul SUA în Iran.

Măsura este susținută de republicanul Thomas Massie, un critic vehement al Israelului și al războaielor din străinătate.

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Iranul se află în centrul atât al posibilei proceduri de destituire a lui Hegseth, cât și al eșecului republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului. Mulți alegători se opun războiului și consecințelor sale: creșterea prețurilor la benzină, care au înregistrat un vârf după ce Iranul a închis Strâmtoarea Hormuz.

Trump afirmă că Hegseth face „o treabă foarte bună”

Preşedintele SUA, Donald Trump, l-a susţinut miercuri pe secretarul Apărării, Pete Hegseth, la o zi după ce democraţii au câştigat controlul asupra ambelor camere ale Congresului în alegerile de la jumătatea mandatului, potrivit News.ro, care citează Reuters.

Întrebat dacă ia în considerare înlocuirea lui Hegseth, pe care l-a descris drept un susţinător al războiului, Trump le-a spus reporterilor: "Nu, cred că face o treabă foarte bună."

Răspunsul a contrastat cu reacţia fostului preşedinte George Bush, care l-a demis pe secretarul apărării Donald Rumsfeld în dimineaţa de după alegerile de la jumătatea mandatului din 2006, când nemulţumirea alegătorilor faţă de războiul din Irak i-a ajutat pe democraţi să câştige controlul asupra Congresului.

Trump l-a descris pe Hegseth ca fiind un susţinător cheie al conflictului nepopular, afirmând pe 23 martie: "Pete, cred că ai fost primul care şi-a exprimat opinia şi ai spus: «Să o facem, pentru că nu-i putem lăsa să aibă o armă nucleară»".

Miercuri, vicepreşedintele JD Vance a pus public sub semnul întrebării dacă războiul cu Iranul a meritat efortul şi a afirmat că acesta i-a costat pe republicani controlul asupra Congresului.

Solicitată să comenteze, Casa Albă a îndrumat agenţia Reuters către declaraţiile publice ale lui Trump referitoare la Hegseth.

Departamentul Apărării a declarat că Hegseth este "100 la sută dedicat" conducerii Pentagonului până la sfârşitul mandatului lui Trump, care se încheie pe 20 ianuarie 2029.

SUA își va reevalua prezența militară din Europa în următoarele luni. Pete Hegseth vorbește de NATO 3.0

Sursa: Axios

Etichete: Pete Hegseth, donald trump, iran,

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