La două zile după ce republicanii au pierdut alegerile de la jumătatea mandatului prezidenţial la o diferenţă istorică, preşedintele i-a criticat dur pe alegătorii care i-au respins candidaţii şi mesajul.

Acţiunile au înregistrat o scădere bruscă joi, indicele Nasdaq, dominat de companiile din sectorul tehnologic, coborând cu peste 5% pe fondul vânzărilor masive de acţiuni legate de inteligenţa artificială (IA).

Investitorii sunt îngrijoraţi cu privire la viitorul dezvoltării IA şi al centrelor de date care susţin această tehnologie, după ce „valul albastru” de marţi a adus la putere candidaţi care au promovat în campanie restricţionarea IA.

„Bursa s-a prăbuşit astăzi pentru că «Tâmpocraţii» au avut o zi mare marţi. E atât de trist să văd asta, nu aveţi pe cine să daţi vina decât pe voi înşivă!”, a postat Trump pe Truth Social.

Prăbuşirea de joi a fost o reacţie neobişnuit de întârziată. De fapt, piaţa a înregistrat o creştere masivă miercuri, pe măsură ce rezultatele iniţiale ale alegerilor au devenit evidente. Trump s-a grăbit să-şi atribuie meritul, la momentul respectiv, pentru condiţiile care au dus la acele maxime ale pieţei.

Contractele futures pe acţiuni erau din nou în scădere în tranzacţiile premergătoare deschiderii pieţei de joi seara, iar pieţele asiatice erau, de asemenea, în general în scădere, indicând posibilitatea unei alte zile dificile vineri.