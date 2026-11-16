Arnaud a fost dat jos din tren după o dispută cu un controlor, pe care l-ar fi amenințat și agresat, potrivit Le Dauphine.

Bărbatul locuiește împreună cu familia în Istres, în sudul Franței. Incidentul care a dus la această situație a avut loc pe 15 aprilie 2021, când bărbatul a urcat într-un tren de mare viteză (TGV) din Aix-en-Provence, cu destinația Paris. Mergea la înmormântarea bunicii sale.

El nu avea nevoie de un bilet obișnuit, deoarece soția sa lucra la compania feroviară SNCF și beneficia de transport gratuit pentru membrii familiei. Singurul lucru pe care trebuia să-l facă era să valideze cardul care îi dovedea acest drept. În ziua respectivă, aparatul de validare nu a acceptat cardul.

Angajații aflați pe peron l-au lăsat să urce în tren, însă controlorul care i-a verificat documentele a avut o altă poziție și a anunțat că îl va amenda. Discuția a degenerat, iar Arnaud a fost coborât din tren în gara din Mâcon, apoi dus la poliție pentru audieri, fiind suspectat că l-a agresat pe controlor.

Bărbatul și-a dat seama că nu va mai ajunge la timp la înmormântarea bunicii și a spus că și-a pierdut cumpătul. El a admis că l-a amenințat cu moartea pe controlor, dar a susținut că nu l-a lovit. În schimb, angajatul SNCF a afirmat că a fost lovit de mai multe ori.

În octombrie 2021, Arnaud a fost condamnat la o amendă de 500 de euro, după ce și-a recunoscut faptele la sfatul avocatului. Instanța l-a găsit vinovat de ultraj, amenințări și violențe asupra unui angajat din transportul public, fapte care au provocat victimei o incapacitate de muncă mai mare de opt zile.

Procesul nu s-a încheiat însă odată cu această condamnare. Tribunalul din Mâcon a stabilit ulterior și despăgubirile pe care bărbatul trebuia să le plătească. Controlorul a avut nevoie de 18 luni de concediu medical, după care s-a întors la serviciu cu program redus, în cadrul unui program de recuperare.

În 2024, Arnaud a fost obligat să-i plătească acestuia 45.000 de euro, iar compania SNCF a primit despăgubiri de 103.000 de euro pentru costurile generate de concediul medical al angajatului. În 2025, Curtea de Apel din Dijon a menținut hotărârea tribunalului din Mâcon.

Și-a vândut casa pentru a-și achita datoriile

În prezent, Arnaud spune că nu a mai găsit altă soluție decât să-și vândă locuința pentru a putea plăti despăgubirile. El și familia sa așteaptă acum să primească o locuință socială, iar prietenii au deschis o campanie de strângere de fonduri pentru a-i ajuta.

„A vrut să ne distrugă și a reușit. Ne-au luat viața”, a declarat bărbatul pentru publicația Le Parisien.

De cealaltă parte, SNCF susține că decizia a fost luată în urma unor „acte grave de violență” și amintește că aceasta a fost confirmată de instanța de apel. Compania a anunțat că i-a propus bărbatului un plan de plată în rate.