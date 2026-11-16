Mulți turiști se gândesc să plece într-o scurtă vacanță în perioada sărbătorilor de iarnă, iar satul Broadway, din regiunea Cotswolds, descris ca un loc desprins dintr-o carte de povești, ar putea fi destinația ideală, potrivit Express.

Broadway este unul dintre cele mai reprezentative sate din Cotswolds, fiind adesea supranumit „bijuteria regiunii”.

Situat în comitatul Worcestershire, la poalele dealurilor Cotswolds, satul este renumit pentru strada sa principală, neobișnuit de largă, mărginită de copaci, căsuțe din piatră calcaroasă de culoarea mierii, hanuri istorice, magazine independente și galerii de artă.

Satul care se transformă într-un tărâm de poveste de Crăciun

Arhitectura sa amintește de o felicitare tradițională de Crăciun, iar Broadway este considerat una dintre cele mai fermecătoare destinații din Cotswolds în lunile noiembrie și decembrie.

Luminițele festive sunt aprinse la jumătatea lunii noiembrie, ceremonia din 2026 având loc pe 14 noiembrie. Instalațiile luminoase aurii și albe împodobesc copacii, vitrinele magazinelor și căsuțele de pe strada principală, creând o atmosferă desprinsă din basme.

Satul găzduiește și seri dedicate cumpărăturilor de Crăciun. În 2026, acestea vor avea loc pe 27 noiembrie și 4 decembrie, între orele 16:30 și 20:30.

Magazinele independente rămân deschise până seara târziu, oferind vin fiert și prăjiturele tradiționale de Crăciun. Atmosfera este completată de artiști stradali, fanfare, coruri, standuri cu produse artizanale și vizitele lui Moș Crăciun.

Totodată, hanurile istorice, precum The Lygon Arms, care datează din secolul al XIV-lea, și The Broadway Hotel, își întâmpină oaspeții cu șeminee aprinse, brazi împodobiți, ceaiuri festive și meniuri de sezon.

Vizitatorii se pot bucura chiar și de o călătorie cu trenul cu aburi al lui Moș Crăciun. Calea ferată Gloucestershire Warwickshire Steam Railway, care are stația terminus în Broadway, organizează curse festive în anumite zile, de la sfârșitul lunii noiembrie până în decembrie.

Destinația de poveste care a cucerit turiștii pe rețelele sociale

Cei care vizitează regiunea în perioada sărbătorilor ar putea chiar să îi întâlnească pe prințul Harry și Meghan Markle. Potrivit relatărilor din presa britanică, cei doi s-ar fi mutat din Statele Unite în Cotswolds în luna august a acestui an.

Cuplul ar locui în aceeași regiune, însă adresa exactă nu a fost dezvăluită. După ce inițial ar fi căutat proprietăți în zonă, cei doi ar fi renunțat temporar la căutări și s-ar fi stabilit într-o locuință privată, situată pe domeniul unui prieten înstărit.

Din motive de securitate și intimitate, satul sau proprietatea nu au fost făcute publice.

Contul de TikTok „Obsessed with Christmas” a prezentat recent imagini din Broadway, cu magazine și clădiri spectaculos decorate, desemnându-l „satul cu cea mai frumoasă atmosferă de Crăciun din Cotswolds”.

„Crăciunul în Cotswolds este ca și cum ai păși direct într-o carte de povești! Luminițe strălucitoare, magazine fermecătoare, puburi primitoare și toată magia sărbătorilor la care ai putea visa!”, au scris administratorii contului.

Postarea a devenit extrem de populară, adunând peste 130.000 de aprecieri.