Oficialii clubului ieşean susţin că autorităţile sanitare din Baia Mare au declanşat o anchetă în acest caz, dar în acelaşi timp acuză hotelul unde echipa a mâncat că ar fi acţionat în mod premeditat, potrivit News.ro.

Jucătoarele au mâncat, duminică, la hotelul unde erau cazate, apoi au jucat meciul cu echipa locală de handbal. Ulterior, mai multe jucătoare ieşene au acuzat o stare de rău, iar luni s-au prezentat la spitalul din Baia Mare.

„Echipa de handbal feminin a avut parte de un eveniment neplăcut. Mai multe jucătoare şi membri ai staff-ului au ajuns la urgenţe. Diagnosticul de acolo a fost de gastroenterocolită acută cu suspiciune de toxiinfecţie alimentară. UPU din Baia Mare a sesizat DSP pentru anchetă, aşa cum era protocolul, iar jucătoarele şi staff-ul au fost transferaţi la Spitalul de Boli Infecţioase din Baia Mare unde s-a confirmat diagnosticul de toxiinfecţie alimentară“, a declarat Mihai Liviu Gavril, preşedintele Consiliului de Administraţie al CSM Iași 2020.

El a precizat că toți pacienţii au primit tratament medical de urgenţă.

Potrivit lui Mihai Liviu Gavril, în situaţia cea mai dificilă se află două jucătoare, în cazul cărora tensiunea arterială a coborât la o valoare “periculoasă“, pe fondul deshidratării.

Oficialul ieşean susţine că aşteaptă rezultatele anchetei DSP, dar şi o serie de analize, după care clubul ieşean va decide dacă va face plângere penală faţă de unitatea hotelieră unde echipa de handbal a fost cazată.

„Din relatările făcute de jucătoare, masa cu probleme a fost prânzul de dinainte de meci, când s-a servit pulpă dezosată de pui cu piure. Pe pulpe ar fi existat un sos cu leuştean. Aşa cum m-am mai interesat la unităţi specializate de alimentaţie publică, unii rău intenţionaţi folosesc leuşteanul pentru a masca atât gustul, cât şi mirosul unui aliment alterat. Tocmai acest lucru mă face să cred că unitatea hotelieră a acţionat premeditat şi a pus în pericol grav sănătatea unor oameni, fapt pentru care ne gândim să depunem inclusiv o plângere penală“, a precizat Liviu Mihai Gavril.

El a adăugat că a anunţat deja Federaţia Română de Handbal despre acest incident. Clubul ieşean susţine că a cerut federaţiei amânarea jocului de vineri, cu Corona Braşov.

„Este o situaţie excepţională medicală, iar echipa nici nu se poate antrena, nici nu poate juca, având o indicaţie de regim strict şi tratament de specialitate”, a mai spus Mihai Liviu Gavril, preşedintele Consiliului de Administraţie al CSM Iași 2020.