Golborne Road, din North Kensington, se află exact între stațiile de metrou Ladbroke Grove și Westbourne Park. Pe lângă Notting Hill, se află și la doar câțiva pași de paradisul turistic Portobello Road, care este atât de popular încât localnicii sunt mereu iritați de cei care își fac selfie-uri folosind adesea casele lor ca fundal, scrie Metro.

Golborne Road a devenit un cartier plin de viață

Începând cu anii 1950 și 1960, „Generația Windrush” a construit aici o comunitate, contribuind la transformarea zonei în cartierul plin de viață pe care îl cunoaștem astăzi.

Plină de magazine independente, restaurante și o piață alimentară renumită, cu o tradiție de generații, Golborne Road se află, de asemenea, pe traseul Carnavalului de la Notting Hill, care are loc în fiecare august.

La fel ca o mare parte din Londra, zona a fost afectată de gentrificare de-a lungul anilor, prețurile în creștere ale locuințelor și chiriile modificând peisajul urban.

Locuitorii au protestat împotriva gentrificării

Nu toată lumea este mulțumită de evoluția străzii Golborne Road, unii locuitori protestând împotriva gentrificării zonei.

În 2015, a fost lansată o petiție semnată de 4.850 de persoane, care a fost înmânată Consiliului Local din Kensington și Chelsea, contestând planurile acestuia de a reamenaja strada.

S-a menționat faptul că aceasta este „una dintre puținele piețe autentice rămase în vestul Londrei”, existând îngrijorări că modificările aduse configurației sale ar putea determina plecarea comercianților locali.

Acele schimbări au avut loc, iar unii locuitori au afirmat că acum locul este „de nerecunoscut” în comparație cu cel pe care îl cunoșteau odinioară.

Cu toate acestea, la zece ani distanță, Golborne Road nu și-a pierdut complet sufletul.