Bărbatul s-ar fi certat cu soția și i-ar fi reproșat că stă prea mult pe telefon, pe TikTok. Apoi, brusc, ar fi devenit extrem de agresiv, așa că femeia a cerut ajutor.

Corespondent Pro TV: „Incidentul s-a petrecut sâmbătă seara, într-o casă din comuna Pojorâta. Potrivit polițiștilor, bărbatul, enervat de faptul că soția lui în vârstă de 45 de ani stătea pe telefon, pe TikTok, ar fi început să o certe și să îi adreseze cuvinte jignitoare. De față erau și cele două fiice ale lor, de 6 și 15 ani. Pentru că soțul ar fi devenit agresiv verbal, femeia speriată a sunat la 112. La fața locului au ajuns polițiștii, care au emis în cele din urmă un ordin de protecție provizoriu pe numele lui. Așadar, bărbatul nu are voie timp de 5 zile să se apropie la mai puțin de 50 de metri de victimă și cele două minore. Femeia a refuzat să depună plângere împotriva soțului și nu a fost de acord ca lui să îi fie pusă o brățară electronică de monitorizare”.