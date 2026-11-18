Numărul doi din PSD, Claudiu Manda, anunță că demisionează din partid dacă reforma locală și cea centrală vor fi un eșec. În cazul comunelor se caută eșantionul de locuitori potrivit pentru comasare. Din 2028 am putea avea și județe mai puține. Acestea ar urma să fie așezate pe hartă fie după modelul regiunilor țării, fie după modul în care sunt împărțite Curțile de Apel.

Liderul PSD Sorin Grindeanu a cerut în fața presei ca Guvernul să-și angajeze repede răspunderea în Parlament pentru comasarea localităților mici.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Ar fi foarte bine ca această angajare a răspunderii să fie făcută anul acesta înainte de buget, astfel încât să se poată calibra și bugetul în funcție de aceste lucruri”.

Colegul din PSD și, totodată, vicepremier, Marian Neacșu, mută termenul în primăvară.

Reporter: „Această reformă va fi adoptată anul viitor?”

Marian Neacșu: „În opinia mea, da și poate dincolo de termenul ăsta pentru că este o chestiune complexă și nu se poate face de pe o zi pe alta”.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, este dispus să își pună funcția în joc pentru acest proiect.

Claudiu Manda, secretar general al PSD: „Dacă la primăvară reforma va însemna doar comasare de trei comune şi la nivelul aparatului statului două agenţii, nu este ce ne reprezintă pe noi sau pe mine. Iar eu nu mă văd în continuare la conducerea unui partid care anunţă că face reforme şi se moleşeşte pe parcurs”.

Reorganizarea județelor prin OUG și referendum

Surse politice spun că anul acesta Guvernul ar urma să adopte o Ordonanță de Urgență pentru a crea cadrul legal necesar reorganizării teritoriale a comunelor. E nevoie și de referendumuri în fiecare comună care vrea să se comaseze și încă nu e clar dacă se vor uni localități care acum au până în 1.500, 2.500, 3.000 sau 5.000 de locuitori.

Pentru reorganizarea județelor există două opțiuni. Prima presupune modelul împărțirii Curților de Apel în țară. Astfel, din cele 41 de județe, plus municipiul București, ar urma să dispară 27 și să rămână doar 15. De exemplu, Galați, Brăila și Vrancea ar urma să se înfrățească și să devină județul Galați. La fel, Maramureș, Sălaj și Bistrița-Năsăud ar urma să se lipească de județul Cluj.

A doua variantă de hartă transformă regiunile în opt județe, pentru a nu fi nevoie să fie modificată Constituția, pe modelul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională. Nord-Estul ar putea fi înglobat în marele județ Iași, Sud-Estul ar urma să devină județul Constanța, regiunea de Sud ar putea fi transformată în județul Prahova, Sud-Vestul țării s-ar numi județul Dolj, Vestul țării ar fi reprezentat de județul Timiș, Nord-Vestul de Cluj, Centrul României ar urma să poarte denumirea județului Brașov și nicio modificare la regiunea București-Ilfov. Dar vedem două locuri libere pe hartă. Ele ar urma să fie completate de județele Harghita și Covasna, care ar rămâne la fel ca în prezent, pentru a-i mulțumi pe cei de la UDMR, după ce aceștia au atras atenția că drepturile minorității maghiare ar putea fi afectate.

Csoma Botond, purtătorul de cuvânt al UDMR: „Suntem pentru reformă, dar o reformă făcută cu cap. Nu putem fi de acord cu acest heirupism general. Așteptăm să fim consultați și noi”.

Liberalii sunt sceptici.

Ionel Bogdan, purtătorul de cuvânt al PNL: „Așteptăm un proiect coerent, iar acolo vom veni cu propunerile Partidului Național Liberal, astfel încât la urmă să fie un proiect care să genereze lucruri bune pentru societate”.

De la Guvernul Năstase, la Guvernele Boc, Ponta, Orban, Ciolacu și Bolojan, toate au pus pe masă reorganizarea teritorială a țării, dar promisiunile au rămas doar vorbe.