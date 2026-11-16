„Suntem conștienți că întâlnim o echipă care a crescut foarte mult. O cunoaștem foarte bine. Știm că ne așteaptă un joc greu, dar sperăm să fie o partidă frumoasă. Am pierdut la București, dar sperăm ca mâine să câștigăm. E un meci foarte important pentru noi, am câștigat cu Polonia acasă. Mi-a ieșit din cap acel joc, acum trebuie să ne concentrăm pe Bosnia. O echipă foarte competitivă. Fotbalul înseamnă duel. Trebuie să stăm foarte bine, să facem un efort foarte mare. Trebuie să avem atitudine și trebuie să facem același meci pe care l-am făcut la București împotriva Poloniei. Polonia e o echipă iute, Bosnia e mai puternică, trebuie să avem calitate. Sută la sută victoria aduce bucurie, fericire, încredere. Lucrurile au arătat foarte bine în ultimele două zile, băieții sunt optimiști. Nu trebuie să mai facem greșelile făcute la meciurile anterioare, să marcăm noi primii, dar trebuie să jucăm bine toate cele 90 de minute. Bosnia a crescut foarte mult, am simțit asta la noi acasă”, a declarat selecționerul, potrivit News.ro.

Daniel Bîrligea, titular în meciul cu Bosnia

Hagi a afirmat că Daniel Bîrligea va fi titular mâine. „Da, da, da, absolut! Schimbăm, o să avem două-trei schimbări, nu am primul 11, dar Daniel va juca, trebuie să împartă minutele cu Coman, sunt valoroși amândoi, dar diferiți ca și stil. Sunt doi jucători foarte buni pentru echipa națională, sunt total diferiți ca și stil, dar amândoi sunt atacanți și le place golul, și Coman a marcat, nu? (n.r. - golul a fost anulat), lucruri care contează pentru un număr 9. Jocul cu Polonia a fost foarte bun timp de 90 de minute”, a spus Hagi.

Selecționerul a adăugat că se simte foarte iubit în România și spune că vrea să ducă naționala la Campionatul European.

„Sper ca și eu să duc echipa României la Europene”

„Eu cred că sunt iubit acasă foarte mult, simt asta. E clar că există și critică, mai ales când pierzi, trebuie să-i faci față. Trebuie să rezistăm presiunii, cine nu rezistă, cade, nivelul e foarte mare. O cunosc, m-am născut cu ea, știu să o gestionez, sper să facem lumea fericită și să câștigăm. E o statistică ce doare cu Bosnia, dar trebuie să o schimbăm, să facem tot posibilul să mergem înainte, dacă te uiți în spate avem istorie, trecut, putem construi un viitor foarte frumos, să mergem pe această direcție, împreună cu suporterii și media putem face o treabă bună împreună ca să ducem România unde a mai fost. Sper ca și eu să duc echipa României la Europene. Obiectivul meu și scopul meu numărul 1 e să fac echipa României să joace un fotbal european, foarte bun. Trebuie să avem posesie, să ne propunem să avem această posesie. Dacă ai posesie, controlezi ritmul jocului și intensitatea. După, mingea se pierde și devine al doilea principiu al meu, să creezi presiune adversarului. Dacă le vom face foarte bine, cred că putem ajunge la un moment dat să ne amintim de Generația de Aur, cum juca și ce rezultate avea, jucam de la egal la egal cu orice echipă din lumea asta. Acesta este singurul obiectiv: să depășim Generația de Aur, e unicul obiectiv pe care îl văd, nu există altul. Există doar trecut în rest, în față trebuie să construim viitorul și să-l facem foarte bun, așa cum a fost la Europeanul din 2024”, a afirmat Hagi.

Naționala României va întâlni selecționata Bosniei, marți seară, în ultimul meci din Liga Națiunilor din acest an.