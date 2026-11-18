Guvernul suedez a anunțat miercuri intenția sa de a bloca intrarea sportivilor ruși în Suedia, îndemnând autoritățile implicate direct să ia măsuri. Săptămâna trecută, Finlanda și Norvegia au anunțat că vor împiedica sportivii ruși să concureze pe teritoriul lor, potrivit News.ro.

Ministrul Afacerilor Sociale și Sănătății Publice, Jakob Forssmed, a declarat pentru AFP la acea vreme că Suedia lucra la o măsură similară.

În Suedia, miniștrii nu sunt autorizați să dea instrucțiuni directe agențiilor guvernamentale. Prin urmare, guvernul nu le poate ordona să împiedice sportivii ruși să intre în țară. „Acestea fiind spuse, guvernul poartă responsabilitatea pentru politica externă și de securitate a Suediei. Și nu avem nicio intenție de a face din Suedia o platformă pentru propaganda de război rusă sau pentru încercările Rusiei de a normaliza războiul său ilegal de agresiune în Ucraina”, a declarat ministrul Migrației, Johan Forssell, în timpul unei conferințe de presă.

„Prin urmare, considerăm că permiterea sportivilor și oficialilor ruși să intre în Suedia și să participe la competiții ar putea fi considerată un risc pentru relațiile internaționale ale Suediei. Competițiile sportive suedeze nu trebuie să devină o platformă pentru propaganda rusească”, a declarat și ministrul de externe Maria Malmer Stenergard la aceeași conferință.

Suedia se pregătește să găzduiască Campionatele Mondiale de Schi Nordic în orașul Falun, începând din februarie.

Federația Internațională de Schi și Snowboard (FIS) a permis sportivilor ruși și belaruși să participe la competiții în anumite condiții – cum ar fi interdicția de a afișa orice simboluri naționale. Asociația Suedeză de Schi a declarat că nu este de acord cu decizia FIS, dar că se va conforma.