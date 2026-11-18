Cazul a stârnit controverse, iar autoritățile locale au ajuns să discute chiar despre majorarea amenzilor pentru încălcarea regulilor din parcuri, relatează publicația germană WDR.

A izbucnit în plâns pe o bancă din parc și s-a ales cu o amendă

Hana a povestit pentru sursa citată că, pe 25 octombrie, trecea printr-o perioadă extrem de dificilă, marcată de presiunea studiilor și de probleme financiare.

„Eram supusă unei presiuni enorme la momentul respectiv, din cauza studiilor și a problemelor financiare”, și-a amintit tânăra.

Pentru a-și limpezi gândurile, aceasta a ieșit la o plimbare în parcul Glückaufpark din Gelsenkirchen. La un moment dat, emoțiile au copleșit-o și a izbucnit în lacrimi.

A încercat să se liniștească așezându-se pe o bancă dintr-un loc de joacă, unde și-a sunat mătușa.

„Voiam doar să fiu singură și să nu mă vadă nimeni”, a explicat Hana.

În scurt timp, trei angajați ai serviciului municipal de ordine publică au venit la ea. În loc să fie întrebată dacă are nevoie de ajutor, tânăra a primit o amendă de 25 de euro pentru că ocupa o bancă din locul de joacă fără să fie însoțită de un copil. Povestea a fost relatată inițial de publicația WAZ.

Experiența a afectat-o profund pe tânără: „M-am simțit ca și cum nu aș fi valorat nimic ca ființă umană”.

Hana a criticat modul în care au intervenit angajații municipalității, considerând că aceștia ar fi trebuit să manifeste mai multă empatie.

„Unde mai este omenia în toate acestea? Dacă vezi pe cineva plângând, nu ai putea mai întâi să întrebi: «Ești bine? Ai nevoie de ajutor?». Apoi mi-ar fi putut explica politicos că nu ai voie să stai acolo fără copii”, a spus tânăra, studentă la chimie.

Ea susține că nu știa că adulții nu au voie să stea pe băncile din locurile de joacă în absența copiilor.

Localnicii critică amenda primită de tânără

Cazul a provocat reacții și în rândul localnicilor intervievați de WDR. Mai mulți oameni au criticat intervenția autorităților și au considerat sancțiunea exagerată.

„Mi se pare absurd să amendezi o femeie care vrea doar să se odihnească puțin”, a spus un bărbat care se plimba prin Glückaufpark.

O altă localnică a povestit că a folosit ani la rând băncile din parc fără să fie vreodată atenționată.

„Locuiesc aici de 64 de ani și am stat întotdeauna pe bancă. Nu a venit niciodată nimeni să verifice”, a declarat femeia.

„Scandalos”, a fost concluzia generală a celor intervievați.

Potrivit articolului 12 din Regulamentul de ordine publică al orașului Gelsenkirchen, utilizarea neautorizată a locurilor de joacă poate fi sancționată cu o amendă de până la 55 de euro. Accesul în aceste spații este permis doar copiilor cu vârsta de până la 14 ani și adulților care îi supraveghează. Regula este menționată și pe panourile de informare din parcuri.

Autoritățile vor să majoreze amenzile pentru abaterile din locurile de joacă

Reprezentanții administrației locale susțin că regulamentul are rolul de a proteja spațiile destinate copiilor.

„Locurile de joacă sunt destinate copiilor. Prin urmare, adulților le este interzis, în general, să se afle acolo în lipsa copiilor”, a declarat Simon Nowack (CDU), membru al consiliului municipal din Gelsenkirchen.

Hana spune că înțelege rațiunea acestei reguli, însă consideră că modul în care este aplicată contează la fel de mult.

„Auzi în permanență despre copii răpiți. De aceea, astfel de reguli sunt foarte importante. Dar modul în care sunt aplicate este și mai important”, a explicat ea, cerând mai multă sensibilitate din partea autorităților.

Între timp, consiliul municipal a discutat marți despre majorarea amenzilor pentru încălcarea regulilor din locurile de joacă. În viitor, angajații serviciului de ordine publică vor putea aplica sancțiuni de până la 60 de euro pentru comportamente nepermise, inclusiv pentru adulții care stau pe bănci fără să fie însoțiți de copii.