Anchetatorii îl acuză inclusiv că s-a cocoțat pe pervazul victimei și a privit-o cum doarme. Prins în fapt, și-a explicat comportamentul deviant prin faptul că femeia seamănă izbitor cu fosta lui iubită.

Femeia s-a plâns polițiștilor de la Secția 19 că, încă din iulie anul trecut, un bărbat se ține scai după ea și că a urmărit-o inclusiv până acasă.

Corespondent ȘtirileProTV: Victima a intrat în panică în momentul în care, într-o noapte, a descoperit o siluetă la geamul apartamentului ei. Era același individ care o urmărea pe străzi. Speriată, și-a chemat rudele să stea cu ea și și-a montat inclusiv un sistem de monitorizare video.

Doar că, spun procurorii, urmăritorul nu și-a pierdut din entuziasm și nu a fost intimidat.

„Inculpatul, cu precădere noaptea, se cățăra până la fereastra dormitorului victimei, amplasat la parterul unui bloc și o privea pe aceasta, nefiind descurajat nici când a fost surprins de partenerul ei sau când a fost montat un sistem de supraveghere video”, arată procurorii din Sectorul 5.

Prins în fapt, suspectul a recunoscut și chiar a încercat să își explice comportamentul în fața anchetatorilor.

Procurori: „Inculpatul și-a motivat gestul prin asemănarea fizică dintre persoana vătămată și fosta lui iubită, de care s-a despărțit în urmă cu mai mulți ani.”

Potrivit legii, procurorii nu au putut să ceară arestarea preventivă a suspectului pentru hărțuire, însă i-au montat la picior o brățară electronică și i-au interzis să se apropie de femeie la o distanță mai mică de 200 de metri.

Corespondent ȘtirileProTV: Pe lângă brățara de monitorizare electronică, individul trebuie să se prezinte și la secția de poliție de pe raza domiciliului său ori de câte ori e chemat. Dacă nu respectă vreuna din aceste dispoziții, riscă să fie arestat preventiv.