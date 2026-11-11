Chiar dacă schiorii ruși au primit aprobarea Federației Internaționale de Schi și Snowboard (FIS), Polonia nu le va acorda vize, a confirmat Ministerul Afacerilor Externe polonez pentru Reuters, potrivit News.ro.

Ministerul a comunicat miercuri că reglementările poloneze restricționează intrarea cetățenilor ruși la secțiunea poloneză a frontierei externe a Uniunii Europene, precum și la punctele de trecere aeriene și maritime ale Poloniei. Participarea la un eveniment sportiv nu se numără printre excepții.

„Nu există motive pentru eliberarea de vize”

Ministerul, care și-a prezentat poziția și în fața presei poloneze, a declarat că „nu există motive pentru eliberarea de vize pentru săritorii cu schiurile ruși în scopul participării la competiții sportive pe teritoriul Poloniei”.

Wisła găzduiește probele masculine și feminine în perioada 4-6 decembrie. Circuitul masculin revine în Polonia, în munții Zakopane, în perioada 15-17 ianuarie.

FIS permite sportivilor ruși și belaruși să concureze ca sportivi neutri în probele individuale din acest sezon. Federația a declarat pentru Reuters că doar țările gazdă stabilesc regulile privind vizele și intrarea pe teritoriul lor.

„FIS nu își asumă nicio responsabilitate pentru refuzul acordării vizelor sau al intrării în țară oricărei persoane care îndeplinește criteriile de eligibilitate prevăzute de Politica FIS privind sportivii neutri”, a declarat federația.

Danil Sadreev și Evgenii Klimov se numără printre săritorii cu schiurile ruși incluși pe lista FIS a sportivilor neutri aprobați, actualizată luni. Cei doi au făcut parte din echipa care a câștigat medalia de argint la proba mixtă pe echipe de la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2022.

Sportivii din Rusia și Belarus s-au confruntat cu restricții în cadrul competițiilor sportive internaționale de când Rusia a lansat invazia pe scară largă asupra Ucrainei, în februarie 2022.

Comitetul Internațional Olimpic a ridicat provizoriu, în 7 iulie, suspendarea Comitetului Olimpic Rus și a retras restricțiile recomandate împotriva sportivilor și echipelor ruse, FIS aprobând participarea unui număr mai mare de sportivi ruși și belaruși în acest sezon.

Ministrul suedez al Migrației, Johan Forssell, a declarat pentru Reuters luna trecută că guvernul său analizează posibilitatea de a refuza acordarea vizelor sportivilor ruși și belaruși. Suedia va găzdui Campionatul Mondial de Schi Nordic la Falun, în lunile februarie și martie.