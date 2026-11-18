Corespondent Știrile ProTV: Cei de la AUR spun că astfel se reduce costul administrativ al mediului de afaceri și a trecut această propunere în Camera Deputaților cu voturile celor de la AUR, de la PSD, de la minoritățile naționale, Uniți pentru România și SOS România.

Asta după ce proiectul a fost respins de către Senat și avusese și avize negative de la BNR, de la Guvern și de la Consiliul Economic și Social, dar și de la mai multe comisii din Parlament. De pildă, BNR spune că argumentele oferite de inițiatori sunt vagi și nu sunt temeinic justificate, lipsește o analiză de impact, iar Guvernul, de pe altă parte, spune că ar încuraja economia „la gri”. Ca să devină lege, acest proiect trebuie să fie promulgat de către președintele Nicușor Dan.