Ca să înlăture speculațiile, liderul de la Kiev a insistat că armamentul folosit a fost exclusiv ucrainean. De partea cealaltă, Vladimir Putin așteaptă „un mare beneficiu” de la întâlnirea istorică de mâine din China, cu Donald Trump și Xi Jinping.

Atacul de luni noapte a fost punctul culminant al unei operațiuni complexe, în șapte etape, care a durat mai multe săptămâni și în care a fost folosit exclusiv armament ucrainean, spune liderul de la Kiev.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Este o zi de mare însemnătate pentru Ucraina. Aș dori să adresez mulțumiri speciale unității «Alpha» a Serviciului de Securitate al Ucrainei și tuturor producătorilor ucraineni de armament care oferă Ucrainei această capacitate”.

Forțele Kievului au degradat treptat apărarea antiaeriană rusă, apoi au lansat un val de drone pentru a copleși sistemele de apărare rămase. A fost creat astfel un culoar prin care au putut pătrunde, din mai multe direcții, rachete de croazieră ucrainene și drone cu reacție. Potrivit unor surse din armata Ucrainei, operațiunea nu s-a bazat pe rețeaua de internet prin satelit a SpaceX, ci pe drone care retransmiteau semnale radio către rachetele și dronele de atac.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „De mult timp îi spunem Rusiei că trebuie să înceteze atacurile care vizează podurile, orașele și satele noastre, infrastructura energetică a Ucrainei, căile ferate și navele care transportă cereale. Destul cu acest război”.

Podul strategic, cu o lungime de 19 kilometri, reprezintă o rută esențială de aprovizionare pentru forțele ruse din sudul Ucrainei. În plus, resturile căzute în apă blochează navigația navelor de mari dimensiuni prin strâmtoarea dintre Marea Azov și Marea Neagră, ceea ce va afecta și mai mult logistica rusă. Administrația locală din Crimeea a transmis că trenurile și-au reluat ieri circulația pe linia feroviară a podului, lovită, la rândul ei, în atac.

Nick Paton Walsh, corespondent CNN: „Ucrainenii au reușit să dea această lovitură deosebit de umilitoare cu 48 de ore înainte ca Vladimir Putin să aibă momentul său de glorie pe scena mondială la Shenzhen, alături de Xi Jinping, liderul Chinei, și de președintele Donald Trump. Acesta este modul în care Ucraina încearcă să contracareze narațiunea lansată de președintele Trump, potrivit căreia Kievul pierde războiul și nu mai are atuuri”.

Andrii Sybiha, ministrul de externe al Ucrainei: „Atât Statele Unite, cât și China au o influență decisivă asupra Rusiei, în special în ceea ce privește oprirea agresiunii și încheierea războiului. Sperăm și ne așteptăm ca acest lucru să stabilească tonul discuțiilor: exercitarea de presiuni asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului”.

De asemenea, este important ca cei doi lideri mondiali să nu-i transmită lui Putin, prin intermediul acestei întâlniri, impresia falsă că ne-am putea întoarce la o epocă în care marile puteri își împărțeau sferele de influență.