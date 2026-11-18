Miercuri, la ora 12 și 16 minute, ora României, Voyager 1 a ajuns – potrivit calculelor NASA – la o zi-lumină de Pământ. Ce înseamnă asta? Aproape 26 de miliarde de kilometri. Niciun alt obiect construit de oameni nu a ajuns atât de departe, în spațiul interstelar, o parte componentă a Căii Lactee. Pe Lună, lumina ajunge în sub două secunde, la Neptun în circa patru ore, iar până la sonda Voyager, în 24 de ore.

Lansată în septembrie 1977 pentru a studia planetele Jupiter și Saturn, Voyager 1 călătorește de peste 49 de ani. Se deplasează cu aproximativ 61 de mii de kilometri pe oră și încă transmite date de la marginea spațiului dintre stele.

Sonda transmite date cu o tehnologie de acum aproape 50 de ani

Are o antenă de 3,7 metri și trei generatoare cu plutoniu.

Voyager 1 transmite date științifice având la dispoziție o memorie de 69 de kilobyți și un magnetofon, cu bandă magnetică. Prin comparație, telefoanele noastre au o memorie de circa două milioane de ori mai mare decât calculatorul care controlează sonda.

La bord, sonda poartă și un mesaj pentru cine ar putea-o găsi cândva: un disc placat cu aur, cu sunete de pe Pământ, realizat sub coordonarea astronomului Carl Sagan. Sunt înregistrate și saluturi în 55 de limbi, inclusiv în română – cu vocea Sandei Ionescu, translator pe atunci al Departamentului de Stat american.

Și, de asemenea, 115 imagini codificate analogic, care arată viața pe Pământ, anatomia umană și sunetele naturale ale Terrei, precum tunetul sau cântecul păsărilor.

O mică parte din lumea noastră călătorește mai departe prin spațiu.

NASA marchează momentul istoric printr-un eveniment simbolic

Ca să marcheze borna istorică în extraordinarul voiaj al micii sonde, NASA a invitat oamenii să participe la evenimentul „Strălucește pentru Ziua-Lumină Voyager”, prin crearea unui val simbolic de lumină aurie care să înconjoare planeta.

Christopher Palma, profesor de astronomie și astrofizică: „Traiectoria sa este continuă. Va merge mai departe. Voyager 1 a urmat o traiectorie cu adevărat spectaculoasă, trecând pe lângă Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun... Acum se îndreaptă spre exteriorul Sistemului Solar.”

Oficialii de la NASA vor trebui să aștepte aproximativ o zi pentru a primi un semnal de la sondă care să confirme că aceasta a atins distanța de o zi-lumină față de Pământ. Și Voyager 2, lansată cam în aceeași perioadă, își continuă periplul cosmic. Însă, pentru că a urmat o traiectorie diferită, nu a ajuns atât de departe.