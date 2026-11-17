Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un a fost la schi, potrivit unor fotografii publicate marţi de agenţia oficială nord-coreeană de presă KCNA, în apropierea frontierei cu China, unde potrivit unor zvonuri ar urma să se întâlnească săptămâna aceasta cu preşedintele american Donald Trump, relatează AFP, potrivit News.ro.

În aceste imagini, dictatorul apare aşezat, cu o ţigaretă în mână şi purtând ochelari de soare.

Soţia sa, Ri Sol Ju, apare în spatele său.

Presa oficială nord-coreeană scrie că a fost într-un sejur la Samjiyon, duminică şi luni, însoţit de familie şi de oficiali din partidul unic.

Imagini difuzate de televiziunea de stat nord-coreană KCTV îl surprind pe Kim Jong Un în vizită în staţiunea turistică Samjiyon, în provincia Ryanggang, inspectând pârtii de schi, clădiri şi infrastructuri ale complexului turistic duminică şi luni.

Fiica sa, Lim Ju Ae, apare într-o înregistrare video coborând pe o pistă, purtând un combinezon alb, fără cască.

Samjiyon se află în apropiere de frontiera cu China.

Potrivit unor zvonuri, Kim Jong Un ar putea efectua o vizită în această ţară pentru a se întâlni cu preşedintele american Donald Trump în marja unui summit al Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), la Shenzhen.

Donald Trump a declarat în faţa presei că s-ar "putea întâlni cu Kim Jong Un", cu această ocazie, cu toate că o vizită a dictatorului nord-coreean "depinde de preşedintele XI" Jinping, omologul său chinez.

Cei doi s-au întâlnit în trei rânduri în primul mandat al miliardarului.