Afirmațiile fratelui Dianei, formulate într-o carte care urmează să fie publicată curând, se referă la comportamentul actualului monarh în zilele de după moartea prințesei de Wales, în 1997, potrivit Agerpres.

Prințesa Diana a murit la vârsta de 36 de ani, când mașina în care se afla împreună cu iubitul ei, Dodi al-Fayed, a fost implicată într-un accident, la Paris, în timp ce se îndepărta cu viteză de paparazzi care îi urmăreau pe motociclete.

Ce susține Charles Spencer în cartea sa de memorii

Fratele ei, Charles Spencer, susține într-o carte de memorii care urmează să fie publicată în curând că Charles, pe atunci prinț de Wales, i-a spus „Fii sigur că o vom uita destul de repede”, potrivit unui articol din Daily Mail, care începe joi serializarea cărții.

Comentariile menționate ar fi fost făcute în cadrul unei dispute cu privire la prezența copiilor Dianei și ai lui Charles, William și Harry, în spatele sicriului ei, în timpul procesiunii funerare – prezență căreia Spencer i s-a opus –, potrivit articolului.

Diana a devenit cea mai fotografiată femeie din lume după ce s-a căsătorit cu Charles, în cadrul unei ceremonii fastuoase, în 1981. Cu toate acestea, căsătoria s-a deteriorat, iar cuplul a divorțat în cele din urmă în 1996.

Reacția Palatului Buckingham

Întrebat despre acest articol, un purtător de cuvânt al Palatului Buckingham a declarat: „Deși, din principiu, nu comentăm cărțile, Majestatea Sa este conștientă că suferința fraternă poate întuneca rațiunea, poate afecta judecata și poate influența amintirile în moduri pe care alții nu le recunosc, chiar și la mulți ani după o asemenea pierdere”.

Înainte de lansarea volumului, Spencer a declarat: „Scopul acestei cărți este de a spune adevărul despre Diana din perspectiva fratelui ei... Vreau să vorbesc în numele Dianei și s-o fac într-un mod deschis și pozitiv”.