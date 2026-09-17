"Mi se pare ridicol", le-a declarat liderul de la Casa Albă jurnaliştilor când a fost întrebat despre propunerea preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

"Dacă fac asta, dacă voi considera că este un act ostil, voi impune taxe vamale foarte mari sau voi opri orice comerţ cu Europa", a mai spus Trump.

Ce a declarat Ursula von der Leyen

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri că Uniunea Europeană deschide uşa pentru a permite Canadei să devină primul membru asociat, un statut care nu există în baza tratatelor blocului comunitar.

"Parteneriatele sunt o alegere strategică pentru Europa. Dar ele răspund şi la fracturarea sistemului internaţional bazat pe reguli", a declarat şefa executivului UE în discursul său anual privind Starea Uniunii susţinut la Strasbourg.

"Vedem lumea cu aceeaşi ochi: de la schimbare climatică la Inteligenţă Artificială, de la Arctica la geopolitică. Şi am fost împreună în ceea ce priveşte Ucraina, apărare, minereuri strategice şi lanţuri de aprovizionare. Dar mai mult decât orice... Europa şi Canada cred în democraţie", a spus Von der Leyen.

Anunţul său privind începerea discuţiilor pentru acordarea statutului de membru asociat al UE Canadei a fost aplaudat în picioare de plenul PE.

Ministrul interimar de Externe, Oana Ţoiu, a afirmat că invitaţia lansată de șefa Comisiei Europene, care propune Canadei statutul de „membru asociat” al UE, face parte dintr-o direcţie de aliniere strategică accelerată.

Ea arată că agenda relaţiei România-Canada se bazează pe patru piloni esenţiali: energia nucleară, schimburile comerciale, securitatea şi comunitatea de români din Canada.