Turcia a recuperat din Statele Unite 100 de artefacte de patrimoniu, unele dintre ele dispărute de aproape 70 de ani. Obiectele au fost scoase ilegal din țară și au ajuns în colecții private sau muzee americane. Printre piesele returnate se numără obiecte din metal vechi de peste 4.000 de ani, plăci decorative din teracotă și statui antice, potrivit Agerpres.

Artefactele au fost prezentate miercuri de ministrul turc al Culturii și Turismului, Mehmet Nuri Ersoy, în cadrul unui eveniment organizat la Muzeele de Arheologie din Istanbul. Cu această ocazie a fost deschisă și expoziția „No Way Out: Boubon”, dedicată unor statui din bronz recuperate din orașul antic Boubon.

Potrivit autorităților turce, repatrierea celor 100 de obiecte a fost posibilă în urma unor investigații și demersuri juridice, științifice și diplomatice.

Obiecte vechi de peste 4.000 de ani, returnate după aproape șapte decenii

Printre cele mai importante piese recuperate se află 40 de artefacte descoperite în Horoztepe, în provincia Tokat, și datate între anii 2300 și 2000 î.Hr. Acestea includ instrumente muzicale folosite în ceremonii, arme și vase din metal. Obiectele au fost scoase ilegal din Turcia și au fost returnate după aproape 70 de ani.

Alte 44 de piese sunt plăci arhitecturale din teracotă, datate în secolul al VI-lea î.Hr., provenite din satul Duver, în provincia Burdur. Acestea au fost recuperate de la Muzeul J. Paul Getty din Los Angeles și completează o colecție din care alte obiecte au fost returnate anterior din Statele Unite, Danemarca și de la Virginia Museum of Fine Arts.

Printre celelalte artefacte repatriate se numără un portret din orașul antic Aphrodisias, măști de teatru și statuete care reprezintă zeițe.

Ce piese se regăsesc în expoziția „No Way Out: Boubon”

Expoziția „No Way Out: Boubon” prezintă statui din bronz jefuite în anii 1960 din orașul antic Boubon, aflat în provincia Burdur. Acestea au fost descoperite inițial într-un sanctuar dedicat împăraților romani și familiilor lor, numit Sebasteion, după care au fost fragmentate și scoase ilegal din țară.

Recuperarea și reunirea fragmentelor au presupus investigații complexe. Specialiștii au comparat urmele de îmbinare dintre picioarele statuilor și soclurile din piatră și au realizat analize ale solului și izotopilor de plumb pentru a stabili proveniența pieselor.

Printre statuile prezentate se află reprezentări ale împăraților Lucius Verus, Septimius Severus, Caracalla și Marcus Aurelius.

„Obiectivul nostru nu este doar să mutăm artefactele dintr-o vitrină în alta, ci să le reevaluăm în cadrul poveștilor lor și al contextului cultural căruia îi aparțin”, a declarat ministrul turc al Culturii și Turismului, Mehmet Nuri Ersoy.

La eveniment a participat și Matthew Bogdanos, procuror districtual adjunct în Manhattan și coordonator al unității care investighează traficul de antichități.

Unul dintre cele mai recente cazuri de recuperare a avut loc în mai 2026, când o casă de licitații din Statele Unite a scos la vânzare mai multe artefacte de origine anatoliană. Autoritățile turce au transmis documente și dovezi științifice procurorilor din Manhattan și investigatorilor Homeland Security, iar vânzarea a fost oprită. Obiectele au fost ulterior returnate în Turcia.

Între timp, cercetările arheologice continuă la Boubon, unde săpăturile au fost reluate în 2023, sub coordonarea Muzeului de Arheologie din Burdur.