Istoricii au descoperit 3 morminte vechi, însoțite de vase și podoabe. Aceștia cred că provin din culturi de la sfârșitul epocii bronzului și începutul epocii fierului. Rămășițele și artefactele sunt acum în laborator, pentru cercetare.

Cele trei morminte au fost descoperite pe Valea Jijiei, în comuna Andrieșeni, cu ajutorul unei scanări laser.

Vestigiile se aflau în interiorul a ceea ce specialiștii numesc „tumuli” - denivelări cunoscute popular cu denumirea de movile. În zonă sunt cinci astfel de formațiuni, iar cercetătorii au săpat în interiorul uneia dintre ele.

Într-o parte erau rămășițele a doi adulți, însoțite de vase de ceramică. În cealaltă, a fost găsit scheletul unui copil, care avea, în zona gâtului, două pandantive.

Ciprian Lăzanu, arheolog, Complexul Muzeal Moldova: „Interesant este că au fost descoperite în partea superioară a tumulului, ceea ce ne arată că a fost reutilizat.”

Andrei Asăndulesei, directorul Centrului de Cercetare Arheoinvest: „Bănuim că s-ar putea să fie de la sfârșitul epocii bronzului, începutul epocii fierului. Vorbim de sfârșitul Culturii Noua și, foarte probabil, de un orizont hallstattian. Posibil să fie cultura Cozia-Saharna.”

Mihai Ștefură, primarul din Andrieșeni: „De multe ori am fost în zonă, dar nici nu mi-a trecut prin cap că pe movilele acelea să fie așa ceva. E o comoară istorică.”

Potrivit arheologilor, mormintele adulților datează, aproximativ, din anul 1500, înainte de Hristos. Iar cel al copilului, din secolele IX-XI după Hristos. Dar cronologia exactă se va stabili în laborator, prin datarea cu carbon.

Pe Valea Jijiei, în județele Botoșani și Iași, cercetătorii au inventariat până acum peste 1.700 de „tumuli”, monumente similare piramidelor egiptene, dar din epoci diferite și construite altfel.