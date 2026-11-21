În spatele lor se ascund rețele criminale care manipulează victimele pentru a le lua banii. Astăzi, însă, escrocii nu mai vizează doar adulți, ci tot mai mulți adolescenți.

Ayomide: „E foarte simplu: intri pe TikTok, îți creezi o pagină, una pentru escrocherii. Adaugi fotografii, îți alegi orice nume și apoi începi să vorbești cu oamenii.”

Cele mai multe escrocherii online originare din Nigeria rămân nedescoperite. Iar autorii lor scapă, în general, nepedepsiți. Totuși, Associated Press și FRONTLINE au reușit să întâlnească, în Lagos, un tânăr student nigerian implicat în astfel de fraude.

Acesta le-a arătat jurnaliștilor conversații cu victimele sale. Într-unul dintre cazuri, după ce a primit fotografii nud de la un adolescent, l-a amenințat că le va face publice dacă nu plătește. Speriat, tânărul a cedat șantajului și i-a trimis 500 de dolari.

Erika Kinetz, The Associated Press: „Și ți-a trimis bani. De ce ai continuat să-i ceri?”

Ayomide: „Am nevoie... am nevoie de mai mulți bani de la el. De aceea îi cer în continuare. De fapt, nu intenționăm să publicăm fotografiile pe internet.”

Erika Kinetz, The Associated Press: „Ai publicat vreodată online fotografiile nud ale cuiva?”

Ayomide: „Nu. Nu.”

Tânărul escroc face parte dintr-o subcultură tot mai răspândită în Nigeria. Cunoscuți local drept „Yahoo Boys”, aceștia contribuie la explozia globală a șantajului sexual online. În 2025, au fost raportate peste 50 de mii de astfel de cazuri. Iar din 2021 și până în prezent, peste 60 de adolescenți s-au sinucis din cauza acestui fenomen.

Paul Raffile, expert în securitate cibernetică: „Știm că, la fiecare 1.000 de cazuri raportate de șantaj sexual în scop financiar, există cel puțin un adolescent care se sinucide.”

Printre ei a fost un băiat de 17 ani din Carolina de Sud. La trei ani de la moartea lui, autoritățile din Nigeria l-au extrădat pe bărbatul acuzat că l-a șantajat. S-a întâmplat într-o operațiune rară de cooperare între forțele de ordine, în urma căreia au fost arestați 22 de suspecți.

Brandon Guffey, tatăl băiatului: „Imediat ce agentul a intrat în apel... mi-a spus: «L-am prins.»”

FBI-ul și organizațiile care protejează copiii spun că cea mai eficientă metodă de a-i opri pe escroci este să nu li se mai răspundă și să fie contactate autoritățile.

Lauren Coffren, director executiv al National Center for Missing and Exploited Children: „Nu există nicio garanție că, dacă îl plătești, amenințările vor înceta. De fapt, în unele cazuri, am văzut că lucrurile se înrăutățesc.”