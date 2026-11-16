Potrivit reprezentanților Gărzii Naționale de Mediu, controlul a fost declanșat după o sesizare transmisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov, la sediul unui institut de cercetare-dezvoltare în domeniul științelor naturale și ingineriei din Capitală, notează News.ro.

„În timpul verificărilor efectuate în corpul ABC (clădire în administrarea institutului de cercetare, aflată în conservare din anul 2000), comisarii GNM, împreună cu reprezentanții structurilor specializate ale Poliției Române (Serviciul Arme și Muniții – Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, respectiv IGPR – SIAS CBRNe), au identificat ambalaje ale unor substanțe chimice periculoase (toriu, acid percloric, acid picric și mercur), precum și reactivi de laborator și substanțe chimice expirate, care reprezintă deșeuri periculoase. Ca urmare a celor constatate, reprezentanții structurilor specializate au sigilat și au securizat corpul de clădire, accesul fiind permis exclusiv personalului autorizat al structurilor competente”, au arătat aceștia.

În timpul controlului, au fost constatate încălcări majore ale legislației de mediu: desfășurarea activității de cercetare-dezvoltare în domeniul științelor naturale și ingineriei (cod CAEN 7210) fără deținerea autorizației de mediu, nerespectarea obligației de evidență strictă a substanțelor și preparatelor chimice periculoase, inclusiv a celor expirate și a ambalajelor acestora.

Pentru aceste abateri, comisarii GNM au aplicat două amenzi contravenționale, în valoare totală de 110.000 de lei, fiind dispusă suspendarea activității institutului de cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie până la obținerea autorizației de mediu.

De asemenea, au fost impuse măsuri obligatorii de conformare, care vizează interzicerea desfășurării activității până la obținerea autorizației de mediu, ținerea evidenței stricte a substanțelor și preparatelor chimice periculoase, încheierea unui contract cu un operator autorizat pentru neutralizarea și eliminarea controlată a substanțelor chimice expirate și a deșeurilor periculoase identificate în clădirea ABC, precum și eliminarea în condiții de siguranță a acestor deșeuri, după finalizarea procedurilor aflate în desfășurare de către structurile competente.

Totodată, a fost deschis un dosar penal pentru „neluare a măsurilor de eliminare totală a substanțelor și preparatelor periculoase devenite deșeuri”, faptă prevăzută de art. 98 pct. 5 lit. b din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului.