Întrebat dacă răspunsul României la această amenințare a fost suficient, Nicușor Dan a explicat că fenomenul dronelor este unul nou și că România s-a confruntat cu aceeași problemă ca celelalte state. El a precizat că au fost făcute îmbunătățiri și că Statele Unite au sprijinit România cu echipamente pentru detectarea și doborârea dronelor, potrivit Agerpres.

Nicușor Dan a vorbit și despre răspunsul diplomatic al României după un incident în urma căruia două persoane au fost rănite într-o localitate aflată la aproximativ 10 kilometri de graniță. El a menționat închiderea unui consulat rus de la Marea Neagră și a apreciat că măsura a reprezentat un răspuns proporțional.

Solicitat să spună ce urmărește Rusia prin extinderea războiului hibrid, Nicușor Dan a spus că, în cazul dronelor, nu consideră că acestea sunt neapărat intenționate, în timp ce, în ceea ce privește dezinformarea, atacurile asupra infrastructurii critice și sabotajele, a susținut că Rusia urmărește să submineze încrederea cetățenilor în autorități și sprijinul statelor europene pentru Ucraina.

Nicușor Dan: Un atac direct al Rusiei asupra NATO nu este foarte probabil în următorii unu-doi ani

Întrebat cât de probabil este ca Rusia să atace direct un stat membru NATO, Nicușor Dan a spus că nu consideră un asemenea scenariu foarte probabil în următorii unu-doi ani, dar a subliniat că statele trebuie să fie pregătite, amintind că, în 2020 și 2021, puțini s-ar fi așteptat ca Rusia să atace Ucraina și să încerce să cucerească Kievul.

Președintele României a subliniat, de asemenea, că, în prezent, liderii europeni înțeleg amenințarea, cresc cheltuielile pentru apărare, cooperează mai mult și înțeleg necesitatea reechilibrării contribuției europene și americane la apărare.

În legătură cu reducerea efectivelor americane din Europa, Nicușor Dan a amintit că România avea aproximativ 1.500 de militari americani, dintre care 500 făceau parte dintr-o forță rotațională în România, Bulgaria și Ungaria, iar acești 500 de militari au fost retrași. Întrebat dacă această retragere ar putea încuraja Rusia să acționeze mai agresiv și dacă Donald Trump este deschis unei prezențe americane mai consistente, președintele român a spus că ar fi un semnal bun ca trupele americane să fie dislocate proporțional în Europa. El a susținut că prezența militarilor americani în apropierea Mării Negre, dar și în proximitatea Orientului Mijlociu și a Mediteranei, este benefică și pentru Statele Unite.

Solicitat să comenteze îndoielile exprimate de unii oficiali germani privind disponibilitatea Washingtonului de a apăra Europa în cazul unui atac rusesc, președintele român a spus că, pentru o perioadă îndelungată, Statele Unite au contribuit la apărarea Europei, în timp ce contribuția europeană nu a fost proporțională, inclusiv din punct de vedere economic. Nicușor Dan a spus că Donald Trump are dreptate atunci când vorbește despre necesitatea reechilibrării acestei contribuții și a arătat că președintele american și-a reafirmat, la summitul de la Ankara, angajamentul față de Articolul 5 al NATO.

Nicușor Dan spune că Moscova nu este dispusă să negocieze în acest moment

În ceea ce privește sprijinul pentru Ucraina, Nicușor Dan a arătat că România contribuie la efortul de apărare, sprijină refugiații și asigură tranzitul cerealelor ucrainene, în condițiile în care Ucraina nu își mai poate folosi porturile. Întrebat ce ar mai putea face Europa și NATO în condițiile lipsei de sisteme de apărare aeriană, el a indicat problema producției de interceptoare antirachetă și a spus că statele nu au fost pregătite pentru amploarea acestei nevoi.

În legătură cu posibilitatea ca NATO să doboare drone rusești deasupra Ucrainei, după incidente în care astfel de aparate au pătruns în spațiul aerian al unor state membre, Nicușor Dan a explicat că, din câte înțelege, regulile internaționale ar putea considera o asemenea intervenție un act de cobeligeranță. El a precizat că aceasta este explicația pe care o primește atunci când discută cu reprezentanții militari despre posibilitatea unei astfel de intervenții.

În privința unei eventuale negocieri pentru încheierea războiului, președintele român a spus că, în acest moment, nu consideră că Moscova este dispusă să negocieze. El a arătat că sprijinul pentru Ucraina și sancțiunile împotriva Rusiei trebuie continuate și a susținut că economia rusă are de suferit. În același timp, a invocat sondaje potrivit cărora societatea rusă începe să exprime tot mai clar opoziție față de război, afirmând că ponderea celor care nu mai susțin războiul ar fi crescut de la 40% la 60%. El a încheiat subliniind că Ucraina este un stat independent care a fost atacat și că trebuie sprijinită.

Interviul pentru CNN a fost realizat la New York, unde Nicușor Dan se află pentru a participa la reuniunile Adunării Generale a ONU.