Cinci indivizi au fost reținuți sub suspiciunea că plănuiau un atentat terorist, iar trei dube au fost verificate ore în șir de geniști și roboți pentru deminare.

Autoritățile nu au oferit detalii privind naționalitatea sau motivele indivizilor reținuți. Însă președintele Donald Trump a declarat că erau urmăriți de mult timp.

Anchetatorii analizează posibilitatea unei legături între Iran și presupusul complot terorist, scrie presa britanică.

Un apel la serviciul de urgență, sâmbătă noaptea, a tulburat liniștea unei mici localități din sud-vestul Angliei. Un bărbat a anunțat că a observat trei vehicule suspecte care se îndreptau spre baza aeriană Fairford - proprietate a statului britanic, dar operată de Statele Unite în baza unui acord care datează din perioada Războiului Rece.

Maggie Blyth, șefa interimară a Poliției din Gloucestershire: ”Cinci bărbați au fost reținuți în apropierea bazei aeriene RAF Fairford la primele ore ale dimineții de duminică, iar unitatea de geniști a armatei continuă să examineze trei vehicule aflate în apropiere de Whelford”.

Indivizii au rămas în arest, suspectați că pregăteau un atac terorist pe pământ britanic.

Maggie Blyth: ”Aceste arestări au provocat, fără îndoială, șoc și îngrijorare, iar noi dorim ca locuitorii din apropierea bazei RAF Fairford și din întregul comitat Gloucestershire să știe că instituțiile implicate colaborează îndeaproape pentru a le oferi sprijin. Un perimetru de securitate rămâne instituit în jurul vehiculelor, iar 85 de familii nu se pot întoarce, deocamdată, la locuințele lor”.

Ancheta e condusă de poliția britanică specializată în combaterea terorismului, care colaborează îndeaproape cu autoritățile din Statele Unite. La baza Fairford sunt staționate și bombardiere americane folosite în războiul împotriva Iranului.

Donald Trump: ”Reținerile din Marea Britanie au fost rezultatul unei colaborări excelente cu autoritățile britanice. A fost o operațiune remarcabilă. Îi aveam în atenție și îi investigam. Intenționau să provoace pagube majore. Cooperarea cu britanicii a funcționat foarte bine. Îi aveam sub supraveghere de mult timp și, în cele din urmă, i-am prins”.

Potrivit presei britanice, anchetatorii par să favorizeze pista unei operațiuni comandate de Teheran, deși sunt luate în calcul și alte ipoteze.

Deborah Haynes, corespondent Sky News: ”Având în vedere faptul că regimul iranian a declarat în mod explicit că forțele americane aflate la bazele militare din Regatul Unit sunt considerate ținte legitime în cadrul războiului declanșat de Donald Trump în februarie, nu este deloc surprinzător că această pistă de anchetă este analizată în prezent de autorități”.

Ministrul de Interne britanic a acuzat Iranul, dar și Rusia, că folosesc intermediari pentru a organiza atacuri și acțiuni de sabotaj în Regatul Unit. Instalații militare britanice au fost vizate de drone de peste 300 de ori în ultimele 12 luni, potrivit unor informații din publicația „The Independent”.