Zonele din țară unde apar ninsorile. ANM a emis și un Cod galben de ploi și vânt puternic în mai multe județe. Hartă

ANM a emis Cod galben de ploi și intensificări ale vântului valabil de luni seara până marţi seara. Fenomenele vor afecta Dobrogea, Muntenia, sudul Moldovei și Carpaţii de Curbură, cu cantități importante de apă și vânt puternic.

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o atenţionare Cod galben de ploi şi intensificări ale vântului, valabilă de luni seara de la ora 21:00, până marţi seara la aceeaşi oră, în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei şi în jumătatea de sud a Moldovei, precum şi în Carpaţii de Curbură.

În aceste regiuni, se vor acumula 25, 30 l/mp şi izolat 40, 50 l/mp.

Potrivit meteorologilor, îndeosebi pe parcursul zilei de marţi, în judeţele Vrancea, Buzău, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi şi pe litoral, vântul va avea intensificări cu rafale de 50, 70 km/h.

De altfel, întreaga ţară este vizată de o informare de ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1.700 m şi vreme rece, care a intrat în vigoare luni la ora 10:00 şi urmează să expire în data de 9 octombrie.

ANM

Vântul va sufla puternic în mai multe regiuni

În intervalul menţionat în sudul, estul şi centrul ţării va ploua pe arii extinse şi se vor acumula cantităţi importante de apă, de 25, 50 l/mp, iar în Muntenia, Dobrogea şi Moldova, local de peste 70, 100 l/mp.

În Carpaţii Meridionali, la altitudini de peste 1.700 m, vor fi precipitaţii predominant sub formă de ninsoare, iar marţi (7 octombrie) şi marţi spre miercuri (7/8 octombrie) va fi viscol şi se va depune strat de zăpadă.

Vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte şi pe arii restrânse în rest, cu viteze, în general, de 45, 55 km/h, iar în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, în centrul şi sudul Moldovei, precum şi în Carpaţii Meridionali şi de Curbură, temporar şi de 60, 70 km/h.

Vremea va fi rece în cea mai mare parte a ţării, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 12 şi 18 grade şi minime între 3 şi 14 grade.

Cod roșu în trei județe

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, luni, o avertizare Cod roşu de ploi abundente, care vizează judeţele Constanţa, Călăraşi şi Ialomiţa începând de marţi seara.

Potrivit meteorologilor, în aceste judeţe, în intervalul 7 octombrie, ora 21:00 - 8 octombrie, ora 23:00, va ploua abundent, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 110...120 l/mp.

