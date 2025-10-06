Zonele din țară unde apar ninsorile. ANM a emis și un Cod galben de ploi și vânt puternic în mai multe județe. Hartă

Vremea
06-10-2025 | 10:53
zapada
Shutterstock

ANM a emis Cod galben de ploi și intensificări ale vântului valabil de luni seara până marţi seara. Fenomenele vor afecta Dobrogea, Muntenia, sudul Moldovei și Carpaţii de Curbură, cu cantități importante de apă și vânt puternic.  

autor
Sabrina Saghin

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o atenţionare Cod galben de ploi şi intensificări ale vântului, valabilă de luni seara de la ora 21:00, până marţi seara la aceeaşi oră, în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei şi în jumătatea de sud a Moldovei, precum şi în Carpaţii de Curbură.

În aceste regiuni, se vor acumula 25, 30 l/mp şi izolat 40, 50 l/mp.

Potrivit meteorologilor, îndeosebi pe parcursul zilei de marţi, în judeţele Vrancea, Buzău, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi şi pe litoral, vântul va avea intensificări cu rafale de 50, 70 km/h.

De altfel, întreaga ţară este vizată de o informare de ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1.700 m şi vreme rece, care a intrat în vigoare luni la ora 10:00 şi urmează să expire în data de 9 octombrie.

Citește și
vant puternic
Vreme rece și instabilă în următoarele zile. Vânt puternic și ploi în toată țara. Prognoza meteo pentru București

Vântul va sufla puternic în mai multe regiuni

În intervalul menţionat în sudul, estul şi centrul ţării va ploua pe arii extinse şi se vor acumula cantităţi importante de apă, de 25, 50 l/mp, iar în Muntenia, Dobrogea şi Moldova, local de peste 70, 100 l/mp.

În Carpaţii Meridionali, la altitudini de peste 1.700 m, vor fi precipitaţii predominant sub formă de ninsoare, iar marţi (7 octombrie) şi marţi spre miercuri (7/8 octombrie) va fi viscol şi se va depune strat de zăpadă.

Vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte şi pe arii restrânse în rest, cu viteze, în general, de 45, 55 km/h, iar în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, în centrul şi sudul Moldovei, precum şi în Carpaţii Meridionali şi de Curbură, temporar şi de 60, 70 km/h.

Vremea va fi rece în cea mai mare parte a ţării, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 12 şi 18 grade şi minime între 3 şi 14 grade.

Cod roșu în trei județe

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, luni, o avertizare Cod roşu de ploi abundente, care vizează judeţele Constanţa, Călăraşi şi Ialomiţa începând de marţi seara.

Potrivit meteorologilor, în aceste judeţe, în intervalul 7 octombrie, ora 21:00 - 8 octombrie, ora 23:00, va ploua abundent, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 110...120 l/mp.

Sursa: Agerpres

Etichete: cod galben, ploaie, ninsori,

Dată publicare: 06-10-2025 10:43

Articol recomandat de sport.ro
Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: ”Nu cred că va ma juca prea mult!”
Anunțul făcut de antrenorul lui PSV după ce Dennis Man a contribuit cu gol și assist: ”Nu cred că va ma juca prea mult!”
Citește și...
Vremea azi, 6 octombrie. Temperaturi scăzute și ploi în aproape toată țara, iar la munte și în nord se așteaptă ninsoare
Vremea
Vremea azi, 6 octombrie. Temperaturi scăzute și ploi în aproape toată țara, iar la munte și în nord se așteaptă ninsoare

Ziua de luni aduce vreme rece în cea mai mare parte a țării și maxime de la 10 grade în Transilvania, până la 20 de grade în Dobrogea.

Vreme rece și instabilă în următoarele zile. Vânt puternic și ploi în toată țara. Prognoza meteo pentru București
Vremea
Vreme rece și instabilă în următoarele zile. Vânt puternic și ploi în toată țara. Prognoza meteo pentru București

Meteorologii anunţă că începând de duminică seară şi până joi dimineaţă, în toată ţara, vremea va fi rece, va fi vânt şi va ploua, iar la altitudini mari va ninge viscolit.

Vremea rea a adus cantităţi record de precipitaţii. A plouat și de peste cinci ori peste media lunii octombrie
Stiri actuale
Vremea rea a adus cantităţi record de precipitaţii. A plouat și de peste cinci ori peste media lunii octombrie

În doar 24 de ore s-au înregistrat precipitaţii care au depăşit valorile normale (15 l/mp/24h), la mai multe staţii hidrometrice înregistrându-se valori și de peste 5 ori media perioadei.

Recomandări
Când ar putea cere Sorin Oprescu eliberarea condiționată din pedeapsa de 10 ani. Ce l-ar putea determina să facă acest lucru
Stiri Justitie
Când ar putea cere Sorin Oprescu eliberarea condiționată din pedeapsa de 10 ani. Ce l-ar putea determina să facă acest lucru

Reținut în Grecia, fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu așteaptă în custodia Poliției să afle dacă va fi predat autorităților din România.

Cum ajungi să câștigi 100.000 de dolari pe an, lucrând din România. Antreprenor: „Piața IT trece printr-o schimbare”
iBani
Cum ajungi să câștigi 100.000 de dolari pe an, lucrând din România. Antreprenor: „Piața IT trece printr-o schimbare”

Piața IT din România traversează o perioadă dificilă. Salariile multor angajați au scăzut, în timp ce unele companii au anunțat chiar concedieri.  

Israel și Hamas încep negocierile, în Egipt, pentru încetarea războiului. Punctul-cheie evitat în planul de pace
Stiri externe
Israel și Hamas încep negocierile, în Egipt, pentru încetarea războiului. Punctul-cheie evitat în planul de pace

Delegaţii din partea Hamas, Israelului şi Statelor Unite vor începe luni, în Egipt, negocieri indirecte pentru eliberarea ostaticilor reţinuţi în Gaza şi pentru a pune capăt unui război care durează de aproape doi ani în teritoriul palestinian.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 05 Octombrie 2025

30:16

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Țara proiectelor neterminate

43:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 18

44:03

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 20

22:19

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28