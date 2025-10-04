Vremea rea a adus cantităţi record de precipitaţii. A plouat și de peste cinci ori peste media lunii octombrie

04-10-2025 | 13:16
oameni pe strada, ploaie, umbrela
Inquam Photos / Octav Ganea

În doar 24 de ore s-au înregistrat precipitaţii care au depăşit valorile normale (15 l/mp/24h), la mai multe staţii hidrometrice înregistrându-se valori și de peste 5 ori media perioadei.

Adrian Popovici

În ultimele 24 de ore s-au înregistrat precipitaţii care au depăşit valorile normale (15 l/mp/24h) la mai multe staţii hidrometrice, cele mai mari valori fiind înregistrate la o staţie din spaţiul hidrografic Olt, a anunţat sâmbătă Administraţia Naţională Apele Române (ANAR), într-o postare publicată pe pagina de Facebook.

„Total: 35 staţii unde s-au înregistrat precipitaţii de peste 50 l/mp, izolat cu valori de peste 70 l/mp”, notează instituţia.

Potrivit sursei citate, la şase staţii (trei din spaţiul hidrografic Olt, una din spaţiul hidrografic Argeş-Vedea şi două din spaţiul hidrografic Buzău-Ialomiţa) au fost înregistrate precipitaţii de peste 70 l/mp. Cele mai mari precipitaţii au fost înregistrate în spaţiul hidrografic Olt, la staţia hidrometrică Mărunţei - râul Iminog - 80 l/mp.

La alte nouă staţii, din spaţiile hidrografice Olt, Argeş-Vedea şi Buzău-Ialomiţa, au fost înregistrate precipitaţii cuprinse între 60 şi 70 l/mp.

Apele Române supraveghează situația

La 20 de staţii la nivel naţional (între care: staţia hidrometrică Breasta - râul Răznic, staţia hidrometrică Turburea - râul Gilort, staţia hidrometrică Răcari - râul Jiu, staţia hidrometrică Ciocadia - râul Ciocadia, staţia hidrometrică Văleni - râul Vedea, staţia hidrometrică Ciumeşti - Râul Doamnei, staţia hidrometrică Corlăteşti - râul Dîmbu, staţia hidrometrică Pucioasa - râul Bizdidiel şi altele), au fost înregistrate precipitaţii cuprinse între 50 şi 60 l/mp.

„Continuăm monitorizarea situaţiei hidrologice şi realizăm 24/24 ore fluxul informaţional cu privire la evoluţia debitelor şi a nivelurilor pentru toate autorităţile responsabile, centrale (Ministerul Mediului, Hidroelectrica, ANIF), judeţene (Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă), bazinale şi locale (unităţile noastre din subordine, respectiv Administraţii Bazinale de Apă - ABA- şi Sisteme de Gospodărire a Apelor - SGA)”, subliniază Administraţia.

Ploile au paralizat Capitala

Ciclonul mediteranean care a ajuns în România a măturat jumătate de țară și a adus iarna la început de octombrie.

După o zi cu vânt puternic, în Capitală a urmat o noapte cu ploi torențiale, care au inundat străzile. Traficul a fost dat peste cap, iar cei care au luat autobuzul sau tramvaiul au avut de așteptat în stații. Meteorologii spun că a plouat în 24 de ore cât pentru o lună întreagă în partea de sud. Asta în timp ce la munte stratul de zăpadă crește.

După ore bune de ploaie torențială, multe zone din Capitală s-au transformat în adevărate lacuri. Traficul a fost dat peste cap, iar pietonii au făcut slalom pe străzile pline de apă.

Și la malul mării, vântul a suflat cu putere și a atins la rafală 70 de kilometri pe oră.

În Craiova, mai mulți localnici s-au trezit cu apa în case și curți. Inundate au fost și gospodării din județul Olt. Pompierii au intervenit cu motopompe.

Iar într-un cămin al Universității de Vest din Timișoara, apa a intrat în camerele studenților. Acoperișul a fost dat jos în vară, dar lucrările au fost abandonate din lipsă de fonduri.

Sursa: Agerpres

