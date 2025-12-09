Mărturii din Cartierul Primăverii. Viața elitelor comuniste, dezvăluită în noua ediție a cărții „Cartierul Interzis”

Cartierul Primăverii din Capitală, cunoscut de zeci de ani drept o zonă de lux, a fost sursă de inspirație pentru o colecție impresionantă de mărturii, care dezvăluie o nouă față a istoriei.

Poveștile celor mai influenți oameni ai regimului comunist, care au locuit acolo, sunt adunate în noua ediție a cărții „Cartierul Interzis”, relansată la Târgul Gaudeamus.

În anii '50, la începuturile Republicii Socialiste, cei mai influenți oameni ai regimului au început să locuiască în Cartierul Primăverii.

Prof.univ.dr. Lavinia Betea, autoarea cărții: Era ceea ce se numea oraș interzis, acest cartier. Când vorbim despre anii '80, cei care au trăit acolo și cei care asigurau paza spun că trebuia să treci de 3 cordoane ca să ajungi în interiorul lui.

Misterul s-a risipit, odată cu căderea comunismului. Dar Primăverii și-a păstrat imaginea de cartier al elitelor, iar acum totul e la vedere.

Prof.univ.dr. Lavinia Betea, autoarea cărții: În toată România, exceptând centrele orașelor, era beznă. Mai vedeai un fel de ciorchine cu clopoței, cu steluțe, pe care le bagau în priză, și vedeai pe câte-o fereastră așa ceva. Însă o asemenea fereastră era lucru rar.

Corespondent Știrile ProTV: Cunoscută în epocă drept o zonă inaccesibilă pentru omul de rând și destinată membrilor din cercurile înalte ale puterii, oameni care se adaptau politicii de stat și de partid referitoare la sărbătorile de iarnă, iată că, în mod ironic, actualii locatari au adus aici atmosfera de basm din filmele de peste ocean.

Noi mărturii

În acest weekend, au fost lansate noi memorii din vechiul „Cartier Interzis”. Cartea are în centru oameni din inima puterii.

Iar oamenii au venit să descopere încă o față a trecutului – chiar și din alte țări, precum Israel, în cazul acestui tânăr.

Vizitator străin: Familia mea este originară din România, din Galați, au trăit în perioada comunismului și eu am un interes foarte mare să înțeleg ce s-a petrecut în această perioadă.

La eveniment a fost prezent și regizorul John Florescu, realizatorul documentarului „Tovarășu”, disponibil pe VOYO.

John Florescu, producător: Eram aici când aveam 13 ani și chiar l-am întâlnit pe Ceaușescu cu prilejul vizitei lui Nixon. Cel mai dificil a fost să încerc să depășim sentimentele pro și contra lui.

La aproape 40 de ani de la căderea regimului, un sondaj INSCOP arată că două treimi dintre români cred că Ceaușescu a fost un lider bun pentru țară. Iar unul din patru neagă crimele comunismului. Studiul a fost făcut în iulie 2025, pe un eșantion de 2.500 de respondenți și are o eroare de plus-minus 2,5%.

