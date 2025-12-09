Mărturii din Cartierul Primăverii. Viața elitelor comuniste, dezvăluită în noua ediție a cărții „Cartierul Interzis”

Stiri Diverse
09-12-2025 | 08:18
×
Codul embed a fost copiat

Cartierul Primăverii din Capitală, cunoscut de zeci de ani drept o zonă de lux, a fost sursă de inspirație pentru o colecție impresionantă de mărturii, care dezvăluie o nouă față a istoriei.

autor
Valentin Baciu

Poveștile celor mai influenți oameni ai regimului comunist, care au locuit acolo, sunt adunate în noua ediție a cărții „Cartierul Interzis”, relansată la Târgul Gaudeamus.

În anii '50, la începuturile Republicii Socialiste, cei mai influenți oameni ai regimului au început să locuiască în Cartierul Primăverii.

Prof.univ.dr. Lavinia Betea, autoarea cărții: Era ceea ce se numea oraș interzis, acest cartier. Când vorbim despre anii '80, cei care au trăit acolo și cei care asigurau paza spun că trebuia să treci de 3 cordoane ca să ajungi în interiorul lui.

Misterul s-a risipit, odată cu căderea comunismului. Dar Primăverii și-a păstrat imaginea de cartier al elitelor, iar acum totul e la vedere.

Citește și
copil, carte
Târgul de carte Gaudeamus 2025. Printre vizitatori au fost mulți copii și tineri care vor să citească o carte

Prof.univ.dr. Lavinia Betea, autoarea cărții: În toată România, exceptând centrele orașelor, era beznă. Mai vedeai un fel de ciorchine cu clopoței, cu steluțe, pe care le bagau în priză, și vedeai pe câte-o fereastră așa ceva. Însă o asemenea fereastră era lucru rar.

Corespondent Știrile ProTV: Cunoscută în epocă drept o zonă inaccesibilă pentru omul de rând și destinată membrilor din cercurile înalte ale puterii, oameni care se adaptau politicii de stat și de partid referitoare la sărbătorile de iarnă, iată că, în mod ironic, actualii locatari au adus aici atmosfera de basm din filmele de peste ocean.

Noi mărturii

În acest weekend, au fost lansate noi memorii din vechiul „Cartier Interzis”. Cartea are în centru oameni din inima puterii.

Iar oamenii au venit să descopere încă o față a trecutului – chiar și din alte țări, precum Israel, în cazul acestui tânăr.

Vizitator străin: Familia mea este originară din România, din Galați, au trăit în perioada comunismului și eu am un interes foarte mare să înțeleg ce s-a petrecut în această perioadă.

La eveniment a fost prezent și regizorul John Florescu, realizatorul documentarului „Tovarășu”, disponibil pe VOYO.

John Florescu, producător: Eram aici când aveam 13 ani și chiar l-am întâlnit pe Ceaușescu cu prilejul vizitei lui Nixon. Cel mai dificil a fost să încerc să depășim sentimentele pro și contra lui.

La aproape 40 de ani de la căderea regimului, un sondaj INSCOP arată că două treimi dintre români cred că Ceaușescu a fost un lider bun pentru țară. Iar unul din patru neagă crimele comunismului. Studiul a fost făcut în iulie 2025, pe un eșantion de 2.500 de respondenți și are o eroare de plus-minus 2,5%.

Cum s-a petrecut tragedia din Tenerife în care doi români și-au pierdut viața. Turiștii au ignorat steagul roșu

Sursa: Pro TV

Etichete: bucuresti, targ, comunism, cartier,

Dată publicare: 09-12-2025 08:03

Articol recomandat de sport.ro
Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"
Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"
Citește și...
Polițistul condamnat după ce a luat mită a fost „turnat” chiar de deținuții de la care cerea banii. Ce sume primea
Stiri actuale
Polițistul condamnat după ce a luat mită a fost „turnat” chiar de deținuții de la care cerea banii. Ce sume primea

Un agent de poliție de la o secție din București ar fi primit bani de la suspecții arestați pentru a le duce mâncare, băutură, telefoane și aparatură pentru a avea internet în celulă.

Târgul de carte Gaudeamus 2025. Printre vizitatori au fost mulți copii și tineri care vor să citească o carte
Stiri actuale
Târgul de carte Gaudeamus 2025. Printre vizitatori au fost mulți copii și tineri care vor să citească o carte

Pasionații de lectură s-au întâlnit la târgul Gaudeamus din București, pentru titluri noi și volume de colecție, numai bune de pus sub brad.

Jumătate dintre români merg la biserică, iar 46% nu au citit nicio carte în ultimul an. Barometru cultural
Cultura
Jumătate dintre români merg la biserică, iar 46% nu au citit nicio carte în ultimul an. Barometru cultural

Potrivit celui mai recent barometru cultural, 46% dintre români nu au citit nicio carte în ultimul an. Iar peste 80% nu au ascultat un audiobook.

Recomandări
Politolog, după alegeri: „Un alt perdant este Nicușor Dan. Mă aștept ca președintele să devină din ce în ce mai izolat”
Alegeri locale 2025
Politolog, după alegeri: „Un alt perdant este Nicușor Dan. Mă aștept ca președintele să devină din ce în ce mai izolat”

PNL și premierul Ilie Bolojan ies mai puternici din aceste alegeri, în vreme ce marele pierzător ar fi PSD, al cărui candidat s-a clasat pe locul 3.

„Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026
Stiri Economice
„Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026

Salariile bugetarilor ar putea fi înghețate anul viitor, spun surse guvernamentale. Asta ar însemna ca lefurile a peste un milion de angajați de la stat să rămână pe loc din pricina crizei bugetare.

Două șosele importante din România sunt amenințate de alunecări de teren după ploile abundente. Situația este monitorizată
Stiri actuale
Două șosele importante din România sunt amenințate de alunecări de teren după ploile abundente. Situația este monitorizată

Două șosele importante din țară sunt amenințate de ploile din ultima perioadă. O alunecare de teren s-a produs pe drumul expres Craiova-Pitești, iar o alta pune în pericol DN1, în zona Comarnic.

Top citite
1 craciun brad cadouri
Shutterstock
Stiri Diverse
Top idei de cadouri sub 100 de lei pentru Crăciun 2025. Peste 50 de propuneri pentru orice persoană
2 Targ de craciun Brasov cu zapada
Shutterstock
Stiri Turism
Târg de Crăciun Brașov 2025. Ce să vizitezi și ce să faci ca turist aici
3 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop: Patru zodii pe care primesc vești importante în carieră în săptămâna 8-14 decembrie 2025
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 08 Decembrie 2025

54:07

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 08 Decembrie 2025

01:30:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Decembrie 2025

01:46:56

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28