Clujean amendat după ce a instigat oamenii pe Tiktok să iasă cu „topoare, furci și drujbe” la proteste: „Mergem în Parlament”

Un bărbat din Cluj, cunoscut ca „Justițiarul de Cluj”, a fost amendat penal pentru instigare publică, după ce a îndemnat pe rețelele sociale oamenii să iasă în stradă „cu topoare, furci, coase și drujbe”.

Judecătoria Cluj-Napoca l-a condamnat la 6.000 de lei amendă penală, la care se adaugă interzicerea dreptului de a ocupa funcţii publice timp de 3 ani şi plata a 600 de lei cheltuieli judiciare pe un bărbat, pentru instigare publică, în urma unor mesaje postate pe TikTok la începutul acestui an, notează presa locală din Cluj.

Decizia instanţei nu este definitivă.

Mesajul postat de clujean

Condamnatul, cunoscut drept ”Justiţiarul de Cluj”, a postat, în luna ianuarie, un mesaj prin care îndemna oamenii să se înarmeze, fiecare cu ce poate, şi să iasă în stradă.

”Protestele astea pe care le facem noi, paşnice, foarte greu vor da rezultate, trebuie nişte proteste, manifestaţii, revoluţii care, dragii mei... nu paşnice, pentru că paşnice nu merge (...) mers acolo, frumos, grămadă de bărbaţi adevăraţi şi mers acolo pe ei... (...) luaţi-vă o mână de bărbaţi... venim şi noi de la Cluj dacă trebe, (...) şi mergem acolo în Parlament peste ei, frate, pentru că nu ştiu ce faceţi acolo. (...) Cu mâinile... Cum trebe... Pline de ceva în ele... Cu mâinile... Cu ştiţi voi... Ieșiți în stradă frate cu topoare, cu furci, cu coase... Cu tot ce aveţi... Cu drujbe… cu ăsta... Ieşiţi vineri acum, dacă sunteti oameni, aşa... Ieşiţi fermieri cu tractoare... Cu toate astea, să ieşim fraţilor în stradă. Eu sunt alături de voi”, a fost mesajul în urma căruia bărbatul a fost deferit justiţiei.

Judecătorii care l-au găsit vinovat au considerat că îndemnurile de acest fel pe reţelele sociale cu public numeros pot genera reacţii în lanţ şi tulburări grave ale ordinii publice.

