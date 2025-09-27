Raport: Părinții cheltuiesc anual peste 6.000 de lei pe meditațiile copiilor. Costurile aproape s-au triplat în ultimul an

27-09-2025 | 07:53
meditatii

În septembrie, elevii nu încep numai școala, ci și meditațiile, care sunt tot mai costisitoare. Un raport Salvați Copiii arată că părinții scot din buzunare mai bine de 6 mii de lei anual, cu 3.700 de lei mai mult, față de anul trecut.

Alexandra Clej,  Alexia Enescu,  Mariana Apostoaie

Dar oferta crește acolo unde există cerere. Drept dovadă, pe lângă cei care se pregătesc pentru examenele naționale, 20% dintre copiii de școală primară exersează și ei ce au învățat la clasă, în particular.

Părinții plătesc, în medie, 10 mii de lei pe an ca să trimită un copil la școală. Banii se duc pe after school, materiale didactice și, mai ales, pe meditații. Fiindcă vorbim de o creștere aproape triplă a costurilor pentru orele de pregătire, adulții sunt nevoiți să facă un buget separat, care devine o prioritate.

Cele mai cerute discipline la meditații

Părinte: La matematică cu siguranță, o să fie undeva la 200 de lei pe săptămână fiindcă vreau să facă o oră de română. Una de matematică pe săptămână. Renunți la dulciuri, renunți la lucruri care nu sunt atât de importante.

În acest centru, 4.500 de elevi și preșcolari de toate vârstele fac ore suplimentare de limba engleză. Iar numărul cursanților este cu 15% mai mare față de anul trecut.

Ruxandra Silvia Bucevschi, fondator centru meditații de limba engleză: La noi, reînscrierea a început încă din februarie-martie, tocmai pentru că este o cerere crescută și pentru a-și alinia programul cu toate activitățile pe care copiii le au în zilele noastre.

Specialiștii explică și motivele pentru care părinții își trimit copiii la meditații.

Roxana Paraschiv, coordonatorul Centrului de Informare privind Drepturile Copilului Salvați Copiii: Recuperarea materiei pe care copiii nu reușesc să asimileze la orele de curs. 36% dintre părinți au identificat acest motiv. Performanță, am avut 32% dintre respondenți. Într-o măsură foarte mică 2% a apărut presiunea cadrelor didactice. Am observat că dacă sunt și alți părinți care își meditează copilul de la ciclul primar, hai să-l meditez și eu.

Cristian Demian, reprezentant centru meditații: Putem observa că meditațiile la matematică sunt cele mai cerute. Părinții sunt din ce în ce mai ocupați și automat, fiind ocupați, nu se mai pot ocupa, așa cum o făceau înainte de ceea ce înseamnă pregătirea temelor pentru ziua următoare. Și atunci părinții caută cumva o variantă.

Totalul cheltuielilor anuale pentru școlarizare crește odată cu vârsta copilului, de la aproape 7 mii de lei pentru un elev de școală primară, la peste 10 mii în cazul unuia de gimnaziu și depășește 12 mii de lei pentru un licean.

