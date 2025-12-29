Vremea azi, 29 decembrie 2025. Atmosferă însorită în cea mai mare parte a țării. Maximele zilei

29-12-2025
Ziua de luni aduce soare în cea mai mare parte a țării, ceva înnorări în nord și în nord-est și câțiva fulgi de zăpadă în special în Carpații Orientali.

Vântul se menține activ în majoritatea zonelor, iar maximele pleacă de la -4 grade în depresiuni și ajung pe la 6, poate 7 grade în sudul țării.

Vremea în țară


Vedem cum va arăta vremea în regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici norii se risipesc treptat și o să avem o amiază însorită, dar cu vânt intens în special în Dobrogea. Temperaturile se mențin la valorile de ieri și vor fi în jur de 5...6 grade.


Mai sus, în Moldova sudică și în Muntenia găsim vreme frumoasă și câțiva nori la începutul zilei. Vântul bate mai tare în zona Moldovei, iar maximele ajung pe la 4...5 grade. Urmează o noapte mai rece decât noaptea trecută, cu -4...-5 grade.


În nordul Moldovei și în Bucovina urmează o zi cam mohorătă, cu fulguieli trecătoare, în special pe la munte. Vredem și soarele în unele zone, însă vântul continuă să agite atmosfera și sporește senzația de frig. Maximele se opresc la 4 grade, iar la noapte o să mai ningă puțin.

Și în nordul Transilvaniei și în Maramureș se mai adună norii. Ninsorile, destul de slabe, apar după lăsarea nopții. Vântul NU pune probleme, iar temperaturile scad ușor față de duminică. Pe la amiază vor fi cel mult 2 grade.

Vremea se mai răcește puțin și în vestul României. Duminică au fost vreo 5 grade. Luni maximele nu mai trec de 3 grade. Nu sunt anunțate precipitații. Atmosfera se menține însorită toată ziua.

În Transilvania se anunță o zi cu soare, câțiva nori și un vânt puternic în Carpații Meridionali. La altitudini mari se anunță viscol puternic, cu rafale de 90…120 km/h și vizibilitate foarte scăzută.

Soarele strălucește luni și în sud-vestul țării. În vestul Olteniei, vântul o să bată cu 50…70 km/h și va spori senzația de frig. Maximele vor ajunge până la 5 grade.

Și în ținuturile sudice atmosfera va fi însorită. Vântul prinde putere în primele ore ale zilei, dar mai târziu o să scadă în intensitate. După prânz se vor înregistra cel mult 6 grade.

Vremea în București 

În București urmează încă o zi cu soare, vântul o să mai aibă unele porniri, dar spre seară o să scadă în intensitate. După prânz se vor înregistra în jur de 6 grade. La noapte se răcește. Minima va ajunge la minus 4 grade în centru, însă la marginea Bucureștiului se vor atinge minus 7 grade.

Vremea la munte

La munte mai vin câțiva fulgi de zăpadă în masivele estice. Vântul bate tare, iar în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini mari, va fi viscol, cu rafale de 90…120 km/h. În aceste condiții, vizibilitatea o să scadă foarte mult. Temperaturile din stațiuni vor fi comparabile cu cele înregistrate idumninică.

