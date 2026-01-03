Vremea azi, 3 ianuarie 2026. Precipitații în cea mai mare parte a țării și temperaturi oscialante

Ziua de sâmbătă aduce vreme destul de neplăcută, înnorări și precipitații în cea mai mare parte a țării. Vântul bate mai tare pe litoral și pe crestele montane, iar în Carpații Orientali se transformă în viscol.

Maximele pleacă de la -2 grade în depresiuni și ajung pe la 13 grade în sud-est.

Începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Găsim aici vreme schimbătoare. Se înnorează din când în când. Apar și ceva ploi, care se extind după lăsarea nopții. Se face mult mai cald decât ar fi normal.

Temperaturile urcă până la 13 grade, iar pe litoral vântul suflă destul de tare. Atinge viteze de 70 km/h.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei vedem puțin soarele la începutul zilei. Apoi se adună norii. Cresc șansele de ploaie, iar la noapte o să fie lapoviță și condiții de polei.

Se mai încălzește față de vineri. Se vor atinge 8-9 grade.

În schimb, în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se face mai frig.

După cele 8 grade de vineri, sâmbătă maximele nu mai trec de 3-4 grade. Va fi cam înnorat și vor apărea precipitații sub toate formele. La munte o să ningă, iar la altitudini mari o să fie viscol.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim atmosferă închisă, rece și cel mult două grade pe la amiază. Pe aici vor domina ninsorile și se va depune strat de zăpadă. O să ningă și după lăsarea nopții, când se vor atinge -5...-6 grade.

În vestul României cerul rămâne acoperit toată ziua. Pe lângă ninsori, o să fie lapoviță, iar în unele zone o să plouă.

Se domolește vântul, dar se face mai frig decât vineri. Maximele se opresc pe la 2-3 grade.

În Transilvania continuă să ningă și se pot depune 5-10 centimetri de zăpadă. Temperaturile scad și aici, iar în depresiuni avem valori negative pe timpul zilei și GER în noaptea care urmează. La Miercurea Ciuc, la noapte se vor atinge -12 grade.

În Oltenia urmează o zi tare neplăcută, cu cer acoperit, lapoviță, ploaie și condiții de polei dimineața și noaptea. Temperaturile depășesc valorile normale și ajung pe la 5-6 grade.

Și în ținuturile sudice găsim vreme caldă pentru început de ianuarie.

În Lunca Dunării se pot atinge chiar și 12 grade. Cerul se umple de nori. Ploile se extind treptat, iar la noapte, în zonele deluroase, o să fie lapoviță, poate chiar ninsoare.

Vremea în București

În București vremea se mai încălzește sâmbătă și temperatura urcă până la 9 grade.

Avem însă o zi cam mohorâtă, cu ploi slabe și un pic de vânt.

Temperaturile cresc și pe timpul nopții. Se mențin condițiile de ploaie, iar mâine în zori se ating vreo zero grade și e posibil să se formeze polei.

Vremea la munte

La munte se mai răcește puțin. Atmosfera se menține închisă.

O să ningă în majoritatea masivelor, iar vântul o să sufle mai tare în zonele înalte din Carpații Orientali.

Acolo o să fie viscol, rafale de 85 km/h și, în aceste condiții, vizibilitatea o să scadă destul de mult.

