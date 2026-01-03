Vremea azi, 3 ianuarie 2026. Precipitații în cea mai mare parte a țării și temperaturi oscialante

Vremea
03-01-2026 | 10:15
Oameni pe strada
Shutterstock

Ziua de sâmbătă aduce vreme destul de neplăcută, înnorări și precipitații în cea mai mare parte a țării. Vântul bate mai tare pe litoral și pe crestele montane, iar în Carpații Orientali se transformă în viscol.

autor
Știrile PRO TV

Maximele pleacă de la -2 grade în depresiuni și ajung pe la 13 grade în sud-est. 

Începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Găsim aici vreme schimbătoare. Se înnorează din când în când. Apar și ceva ploi, care se extind după lăsarea nopții. Se face mult mai cald decât ar fi normal.

Temperaturile urcă până la 13 grade, iar pe litoral vântul suflă destul de tare. Atinge viteze de 70 km/h.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei vedem puțin soarele la începutul zilei. Apoi se adună norii. Cresc șansele de ploaie, iar la noapte o să fie lapoviță și condiții de polei.

Citește și
zapada munte
Iarnă severă în munții României. Ce trebui să știe turiștii și șoferii porniți la drum

Se mai încălzește față de vineri. Se vor atinge 8-9 grade.

În schimb, în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se face mai frig.

După cele 8 grade de vineri, sâmbătă maximele nu mai trec de 3-4 grade. Va fi cam înnorat și vor apărea precipitații sub toate formele. La munte o să ningă, iar la altitudini mari o să fie viscol.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim atmosferă închisă, rece și cel mult două grade pe la amiază. Pe aici vor domina ninsorile și se va depune strat de zăpadă. O să ningă și după lăsarea nopții, când se vor atinge -5...-6 grade.

În vestul României cerul rămâne acoperit toată ziua. Pe lângă ninsori, o să fie lapoviță, iar în unele zone o să plouă.

Se domolește vântul, dar se face mai frig decât vineri. Maximele se opresc pe la 2-3 grade.

În Transilvania continuă să ningă și se pot depune 5-10 centimetri de zăpadă. Temperaturile scad și aici, iar în depresiuni avem valori negative pe timpul zilei și GER în noaptea care urmează. La Miercurea Ciuc, la noapte se vor atinge -12 grade.

În Oltenia urmează o zi tare neplăcută, cu cer acoperit, lapoviță, ploaie și condiții de polei dimineața și noaptea. Temperaturile depășesc valorile normale și ajung pe la 5-6 grade.

Și în ținuturile sudice găsim vreme caldă pentru început de ianuarie.

În Lunca Dunării se pot atinge chiar și 12 grade. Cerul se umple de nori. Ploile se extind treptat, iar la noapte, în zonele deluroase, o să fie lapoviță, poate chiar ninsoare.

Vremea în București

În București vremea se mai încălzește sâmbătă și temperatura urcă până la 9 grade.

Avem însă o zi cam mohorâtă, cu ploi slabe și un pic de vânt.

Temperaturile cresc și pe timpul nopții. Se mențin condițiile de ploaie, iar mâine în zori se ating vreo zero grade și e posibil să se formeze polei.

Vremea la munte

La munte se mai răcește puțin. Atmosfera se menține închisă.

O să ningă în majoritatea masivelor, iar vântul o să sufle mai tare în zonele înalte din Carpații Orientali.

Acolo o să fie viscol, rafale de 85 km/h și, în aceste condiții, vizibilitatea o să scadă destul de mult.

Ce i-au spus pompierii românului care a intrat în foc pentru a salva tinerii din Crans-Montana. „N-aș vrea să fiu criticat”

Sursa: Pro TV

Etichete: romania, temperaturi, azi, vremea,

Dată publicare: 03-01-2026 10:15

Articol recomandat de sport.ro
Ana Bogdan a luat prima decizie majoră, după retragerea din tenis / GALERIE FOTO
Ana Bogdan a luat prima decizie majoră, după retragerea din tenis / GALERIE FOTO
Citește și...
Cum va fi vremea la munte în următoarele trei zile. Vântul va bate și cu peste 120 km/h în unele zone
Vremea
Cum va fi vremea la munte în următoarele trei zile. Vântul va bate și cu peste 120 km/h în unele zone

Vremea va fi în general închisă, cerul va fi mai mult noros și va ninge consistent în întreaga arie montană, informează Administrația Națională de Meteorologie (ANM) într-un Buletin Nivometeorologic transmis vineri AGERPRES.

Recomandări
Explozii puternice în Caracas: „Este bombardat cu rachete”. CBS: Trump a ordonat atacul. Casa Albă, fără comentarii | VIDEO
Stiri externe
Explozii puternice în Caracas: „Este bombardat cu rachete”. CBS: Trump a ordonat atacul. Casa Albă, fără comentarii | VIDEO

Explozii puternice, însoţite de sunete asemănătoare unor survolări, s-au auzit în jurul orei locale 02:00 (08:00, ora României), sâmbătă la Caracas, a relatat un jurnalist AFP şi un martor Reuters.

Lapoviță și ninsori în 14 județe. Drumuri blocate şi gospodării fără energie electrică, din cauza viscolului
Stiri actuale
Lapoviță și ninsori în 14 județe. Drumuri blocate şi gospodării fără energie electrică, din cauza viscolului

Centrul Infotrafic anunţă, sâmbătă dimineaţă, că se intervine pentru deszăpezire pe drumuri din 14 judeţe şi pe mai multe tronsoane de autostradă. În unele zone, traficul a fost oprit.

Ucraina, Europa și SUA, întâlnire cu miză mare la Kiev. Zelenski și aliații discută despre garanţiile de securitate
Stiri externe
Ucraina, Europa și SUA, întâlnire cu miză mare la Kiev. Zelenski și aliații discută despre garanţiile de securitate

La Kiev au loc noi negocieri, sâmbătă, între Ucraina şi aliaţii săi europeni şi americani cu privire la un eventual acord pentru a pune capăt războiului cu Rusia, care şi-a anunţat intenţia de a-şi „înăspri” poziţia.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 02 Ianuarie 2026

50:39

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28