Vremea rea a blocat zborurile de pe Otopeni. Pasagerii au așteptat și 14 ore până la decolare

Vremea rea a afectat și cursele aeriene. Pe aeroportul Otopeni, mai multe zboruri către diferite destinații au avut întârzieri. Pe de altă parte, 170 de turiști care plecau în Egipt au așteptat toată noaptea până când au decolat.

Printre ei au fost familii cu copii și vârstnici care au avut nevoie de îngrijiri medicale. Compania a transmis că decalarea a fost provocată de o defecțiune tehnică.

Pasagerii zborului charter către Hurghada au stat pe unde au găsit loc, tolăniți pe bagaje ori pe bănci. Copiii, în brațele părinților, în cărucioare sau direct pe podea.

Oamenii spun că au ajuns la aeroport în jur de ora 1 noaptea, ca să decoleze la 4 dimineața. Au trecut de controlul de securitate, dar la poarta de îmbarcare au urmat amânări peste amânări. Mai mulți vârstnici au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Pasager: „Suntem cu copiii, eu am copii de 7 ani, au dormit pe jos. Când au văzut că suntem revoltați, ne-au adus poate 40 de sticle de apă și 30 de sandwich-uri, eu nu am apucat pentru copii și aici cred că suntem 170 de persoane.”

Femeie: „Suntem în vârstă și nimeni nu știe nimic. Și dacă vrem să ne retragem, să anulăm excursia, au zis că nu ni se dau banii.”

Băiat: „Au venit cei de la ambulanță, ne-au acordat îngrijiri, pastile. Oameni cu probleme cardiace, cu tensiuni, cu diabet. Ne-au mințit de la ora 4 încontinuu, că la 6, că la 8, că la 9 jumătate.”

Femeie: „Eu sunt cu copiii după mine. Îngrozitor.”

Doi adulți au plătit în jur de 1.400 de euro pentru un sejur de 7 zile în stațiunea din Egipt.

Băiat: „Am vorbit cu agenția și ne-au spus treaba asta, nu vom primi bani înapoi.”

În cele din urmă, oamenii au decolat puțin înainte de ora 14, după aproximativ 13 ore petrecute în aerogară.

Reacția companiei aeriene

Contactați de Știrile ProTV, reprezentanții companiei aeriene au transmis că întârzierea a fost cauzată de o defecțiune tehnică a aeronavei, ce fusese identificată cu o seară înainte.

Au fost amânate și alte curse – spre Catania, Amsterdam, Paris, Londra, Dubai ori Chișinău.

Bărbat: „Mă aflu aici deja de patru ore. Nu am aflat nicio informație anterior că va fi un delay, habar nu am avut, niciun email.”

Reprezentanții aeroportului Otopeni au explicat că cele mai multe întârzieri au fost provocate de vremea rea din diferite orașe unde companiile aeriene operează zboruri.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













