Vremea azi, 4 ianuarie 2026. Temperaturile ating minime de -11, iar ninsorile sunt înregistrate în multe zone ale țării

Vremea
04-01-2026 | 09:07
×
Codul embed a fost copiat

Ziua de duminică aduce vreme închisă și precipitații în cea mai mare parte a țării, mai consistente în sud-vest. Vântul devine activ în sudul României, iar în masivele montane sudice se transformă în viscol.

autor
Știrile PRO TV

Maximele pleacă de la -2 grade în depresiuni și ajung la 14...15 grade în sud-est.

În Dobrogea și Bărăgan o să fie înnorat și o să plouă pe timpul zilei, dar și după lăsarea nopții. Vântul devine ceva mai insistent, iar temperaturile se mențin ridicate pentru început de ianuarie. În sudul Dobrogei se face mult mai cald decât ar trebui. Se vor atinge 14...15 grade.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei găsim vreme tare neplăcută, cer acoperit, ploi frecvente, dar și lapoviță în unele zone. Până la ora 8 este Cod galben de polei în județele Galați și Vrancea, așa că mare atenție dacă porniți la drum. Maximele, la fel ca sâmbătă, se opresc pe la 4...5 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se răcește față de ziua trecută, când s-au atins 6...7 grade. Duminică vor fi cel mult 2 grade în Bacău. Cerul rămâne acoperit de nori și vin alte precipitații, în special sub formă de ninsoare.

Citește și
Ninsoare
Până când vor continua lapovița și ninsorile. Vremea va începe să se încălzească. Când vor fi 16 grade

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim atmosfera închisă și rece. Temperaturile ajung cu greu pe la 0 grade, iar la noapte se vor înregistra în jur de -6 grade. O să ningă aproape peste tot, dar vor fi ninsori slabe, trecătoare.

În vestul României o să ningă destul de mult și se va depune strat de zăpadă, mai consistent în zonele montane. Și tot la munte, la altitudini mari, vântul o să bată cu 80 km/h și o să fie viscol. Temperaturile rămân scăzute. Nu reușesc să treacă de 1 grad. Ninsorile continuă și după lăsarea nopții.

În Transilvania avem o dimineață geroasă în depresiuni. Acum sunt -11 grade la Toplița. Vremea rămâne rece și pe timpul zilei, iar la Miercurea Ciuc vor fi -2 grade. Mai vin ceva ninsori și aici, iar vântul bate cu putere pe crestele montane.

Vremea în Oltenia

În Oltenia urmează o zi mohorâtă, cu precipitații destul de consistente. În sudul provinciei vor fi în special ploi, iar în nord o să ningă, dar apare trecător și lapovița. Vântul devine ceva mai activ, iar temperaturile se mențin la valori potrivite pentru această perioadă.

În ținuturile sudice atmosfera se menține închisă. Continuă și plouă, iar în unele zone se întețește vântul. Sâmbătă au fost 17...18 grade în Lunca Dunării. Astăzi maximele ajung pe la 8 grade, deși acum ar trebui să fie cel mult 3 grade în această regiune.

Vremea în București

În București o să fie înnorat. O să plouă dimineața și din nou la apropierea serii. Temperaturile se mențin ridicate pentru început de ianuarie și maxima ajunge pe la 7 grade.

Vremea se răcește luni și vor fi cel mult 3 grade pe la amiază. O să plouă din când în când. Vântul devine mai insistent, iar dimineața sunt condiții de polei. Luni-noapte e posibil să apară un pic de ceață.

Marți se mai încălzește puțin, dar avem tot vreme închisă. O să picure trecător, iar la începutul zilei vor fi condiții de ceață.

Miercuri atmosfera se menține închisă. Vântul este destul de activ și mai vin ceva ploi, în special după lăsarea nopții. Maxima ajunge pe la 5 grade, iar minima va fi 1...2 grade.

Vremea la munte

La munte o să ningă în majoritatea masivelor, mai abundent în Munții Banatului și în Carpații Meridionali. Tot aici, dar și în Carpații de Curbură, vântul o să sufle cu 80 km/h și o să fie viscol. Temperaturile cresc ușor față de sâmbătă.

Luni se mai încălzește puțin. O să ningă la începutul zilei. Apoi o să apară lapovița și se va depune polei. În Munții Banatului și în vestul Carpaților Orientali cantitățile de apă pot depăși 25 de litri pe metru pătrat, iar vântul va ajunge din nou la viteze de 80 km/h.

Marți temperaturile continuă să crească. Vin alte precipitații: ninsori la peste 1.500 de metri; lapoviță sau ploaie la altitudini mai mici.

Vremea se răcește miercuri. De această dată vor domina ninsorile, care vor fi destul de consistente. Vântul o să sufle mai tare pe crestele montane.

Sursa: Pro TV

Etichete: vremea azi, vremea in Bucuresti, vremea la munte, cum va fi vremea,

Dată publicare: 04-01-2026 08:35

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul
FOTO ȘI VIDEO Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul
Citește și...
Vremea rea a blocat zborurile de pe Otopeni. Pasagerii au așteptat și 14 ore până la decolare
Stiri actuale
Vremea rea a blocat zborurile de pe Otopeni. Pasagerii au așteptat și 14 ore până la decolare

Vremea rea a afectat și cursele aeriene. Pe aeroportul Otopeni, mai multe zboruri către diferite destinații au avut întârzieri. Pe de altă parte, 170 de turiști care plecau în Egipt au așteptat toată noaptea până când au decolat.

Până când vor continua lapovița și ninsorile. Vremea va începe să se încălzească. Când vor fi 16 grade
Vremea
Până când vor continua lapovița și ninsorile. Vremea va începe să se încălzească. Când vor fi 16 grade

Vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă în aproape toate regiunile, cu cer mai mult noros, ploi în zona de sud a ţării şi ninsoare în rest, potrivit prognozei ANM pentru perioada 3 - 10 ianuarie 2026.

Cod galben de ninsori și viscol în mai multe județe. Zonele unde se va depune strat de zăpadă
Vremea
Cod galben de ninsori și viscol în mai multe județe. Zonele unde se va depune strat de zăpadă

Meteorologii avertizează că vremea rea continuă cel puţin până luni seară, fiind aşteptate ninsori, polei, dar şi viscol în zonele montane. La munte, stratul nou de zăpadă poate ajunge la 50 de centimetri, iar în Transilvania şi Maramureş la 15.

Recomandări
Nicolas Maduro a ajuns la New York. Primele cuvinte ale liderului venezuelean după ce a fost capturat
Stiri externe
Nicolas Maduro a ajuns la New York. Primele cuvinte ale liderului venezuelean după ce a fost capturat

Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a ajuns sâmbătă la New York. Liderul de la Caracas - acuzat de americani de trafic de droguri, printre altele - va ajunge în fața unui judecător.

Ninsori în 14 județe. Drumurile sunt acoperite de zăpadă sau polei. Unde se circulă cu dificultate
Stiri actuale
Ninsori în 14 județe. Drumurile sunt acoperite de zăpadă sau polei. Unde se circulă cu dificultate

Traficul rutier este restricţionat, duminică dimineaţă, pe DN 6, în zona localităţii Domaşnea, judeţul Caraş-Severin, din cauza ninsorilor şi a zăpezii depuse pe şosea, anunţă Centrul Infotrafic.

Data la care Bolojan ”speră” ca CCR să decidă pe pensia magistraților. Va crește vârsta de pensionare și în alte domenii
Stiri Politice
Data la care Bolojan ”speră” ca CCR să decidă pe pensia magistraților. Va crește vârsta de pensionare și în alte domenii

Premierul Ilie Bolojan afirmă că la Curtea Constituţională s-a creat "o minoritate de blocaj" în privinţa luării unei decizii pe tema pensiilor magistraţilor, punctând că e vorba de o problemă "care ţine de o minimă justeţe socială".

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 03 Ianuarie 2026

30:05

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28