Vremea azi, 4 ianuarie 2026. Temperaturile ating minime de -11, iar ninsorile sunt înregistrate în multe zone ale țării

Ziua de duminică aduce vreme închisă și precipitații în cea mai mare parte a țării, mai consistente în sud-vest. Vântul devine activ în sudul României, iar în masivele montane sudice se transformă în viscol.

Maximele pleacă de la -2 grade în depresiuni și ajung la 14...15 grade în sud-est.

În Dobrogea și Bărăgan o să fie înnorat și o să plouă pe timpul zilei, dar și după lăsarea nopții. Vântul devine ceva mai insistent, iar temperaturile se mențin ridicate pentru început de ianuarie. În sudul Dobrogei se face mult mai cald decât ar trebui. Se vor atinge 14...15 grade.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei găsim vreme tare neplăcută, cer acoperit, ploi frecvente, dar și lapoviță în unele zone. Până la ora 8 este Cod galben de polei în județele Galați și Vrancea, așa că mare atenție dacă porniți la drum. Maximele, la fel ca sâmbătă, se opresc pe la 4...5 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se răcește față de ziua trecută, când s-au atins 6...7 grade. Duminică vor fi cel mult 2 grade în Bacău. Cerul rămâne acoperit de nori și vin alte precipitații, în special sub formă de ninsoare.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim atmosfera închisă și rece. Temperaturile ajung cu greu pe la 0 grade, iar la noapte se vor înregistra în jur de -6 grade. O să ningă aproape peste tot, dar vor fi ninsori slabe, trecătoare.

În vestul României o să ningă destul de mult și se va depune strat de zăpadă, mai consistent în zonele montane. Și tot la munte, la altitudini mari, vântul o să bată cu 80 km/h și o să fie viscol. Temperaturile rămân scăzute. Nu reușesc să treacă de 1 grad. Ninsorile continuă și după lăsarea nopții.

În Transilvania avem o dimineață geroasă în depresiuni. Acum sunt -11 grade la Toplița. Vremea rămâne rece și pe timpul zilei, iar la Miercurea Ciuc vor fi -2 grade. Mai vin ceva ninsori și aici, iar vântul bate cu putere pe crestele montane.

Vremea în Oltenia

În Oltenia urmează o zi mohorâtă, cu precipitații destul de consistente. În sudul provinciei vor fi în special ploi, iar în nord o să ningă, dar apare trecător și lapovița. Vântul devine ceva mai activ, iar temperaturile se mențin la valori potrivite pentru această perioadă.

În ținuturile sudice atmosfera se menține închisă. Continuă și plouă, iar în unele zone se întețește vântul. Sâmbătă au fost 17...18 grade în Lunca Dunării. Astăzi maximele ajung pe la 8 grade, deși acum ar trebui să fie cel mult 3 grade în această regiune.

Vremea în București

În București o să fie înnorat. O să plouă dimineața și din nou la apropierea serii. Temperaturile se mențin ridicate pentru început de ianuarie și maxima ajunge pe la 7 grade.

Vremea se răcește luni și vor fi cel mult 3 grade pe la amiază. O să plouă din când în când. Vântul devine mai insistent, iar dimineața sunt condiții de polei. Luni-noapte e posibil să apară un pic de ceață.

Marți se mai încălzește puțin, dar avem tot vreme închisă. O să picure trecător, iar la începutul zilei vor fi condiții de ceață.

Miercuri atmosfera se menține închisă. Vântul este destul de activ și mai vin ceva ploi, în special după lăsarea nopții. Maxima ajunge pe la 5 grade, iar minima va fi 1...2 grade.

Vremea la munte

La munte o să ningă în majoritatea masivelor, mai abundent în Munții Banatului și în Carpații Meridionali. Tot aici, dar și în Carpații de Curbură, vântul o să sufle cu 80 km/h și o să fie viscol. Temperaturile cresc ușor față de sâmbătă.

Luni se mai încălzește puțin. O să ningă la începutul zilei. Apoi o să apară lapovița și se va depune polei. În Munții Banatului și în vestul Carpaților Orientali cantitățile de apă pot depăși 25 de litri pe metru pătrat, iar vântul va ajunge din nou la viteze de 80 km/h.

Marți temperaturile continuă să crească. Vin alte precipitații: ninsori la peste 1.500 de metri; lapoviță sau ploaie la altitudini mai mici.

Vremea se răcește miercuri. De această dată vor domina ninsorile, care vor fi destul de consistente. Vântul o să sufle mai tare pe crestele montane.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













