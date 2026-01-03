Cod galben de ninsori și viscol în mai multe județe. Zonele unde se va depune strat de zăpadă

Vremea
03-01-2026 | 10:53
Zapada
Inquam Photos / Mălina Norocea

Meteorologii avertizează că vremea rea continuă cel puţin până luni seară, fiind aşteptate ninsori, polei, dar şi viscol în zonele montane. La munte, stratul nou de zăpadă poate ajunge la 50 de centimetri, iar în Transilvania şi Maramureş la 15.

autor
Stirileprotv

Meteorologii au emis, sâmbătă, o nouă informare, valabilă până luni, la ora 20:00.

„Temporar vor fi precipitaţii în cea mai mare parte a ţării şi se vor acumula cantităţi de apă în general de 10...30 l/mp. La munte vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă consistent (20...50 cm). În zonele deluroase, precum şi în Transilvania şi în Maramureş vor predomina lapoviţa şi ninsoarea, iar stratul de zăpadă va fi de 5...15 cm”, a transmis, sâmbătă, ANM.

Vor fi precipitaţii mixte în Banat, Oltenia, Muntenia şi pe arii restrânse în Crişana, Moldova şi Dobrogea. Pe alocuri se va forma polei.

Vântul va avea intensificări la munte, cu viteze la rafală, în special la altitudini mari, de peste 70…80 km/h, local şi temporar viscolind ninsoarea.

„Până vineri (9 ianuarie) temporar vor fi precipitaţii în toate regiunile, iar local cantităţile de apă vor fi însemnate”, a transmis sursa citată.

Pentru ziua de sâmbătă, ANM a emis o avertizare cod galben.

„Local în Carpaţii Orientali, vântul va avea intensificări, cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 70...85 km/h. Temporar ninsoarea va fi viscolită şi vizibilitatea scăzută”, arată meteorologii.

Perioade cu intensificări ale vântului vor fi şi pe litoral, cu viteze de 50...60 km/h.

O altă avertizare cod galben vizează intervalul 03 ianuarie, ora 22:00 – 05 ianuarie, ora 20:00.

„În intervalul menţionat, în Banat, sud-vestul Transilvaniei, vestul şi nordul Olteniei şi în Carpaţii Meridionali şi Occidentali vor fi precipitaţii însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare. Se vor acumula 30...50 l/mp şi local se va depune strat de zăpadă, la munte de 30...40 cm, iar în zonele joase de relief, de 10...25 cm”, este textul avertizării.

La munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, de 70...85 km/h, temporar ninsoarea va fi viscolită şi vizibilitatea scăzută.

Cele 16 județe avertizate sunt: Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi, Hunedoara, Gorj, Vâlcea, Alba, Cluj (sud-vest), Sălaj (sud-vest şi centru), Bihor (sud, sud-est, centru), Arad (est şi centru), Sibiu (sud), Braşov (sud), Argeş (nord), Dâmboviţa (nord) şi Prahova (nord).

Sursa: ANM

Dată publicare: 03-01-2026 10:25

