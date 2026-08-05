Cele mai scăzute temperaturi, de 30...33 de grade, se ating pe litoral. Cerul va fi curat, însă în a doua parte a zilei, în Carpații Orientali, vor fi averse cu tunete si fulgere.

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici găsim vreme frumoasă, soare, câțiva nori și un vânt ceva mai activ. Temperaturile cresc usor față de ziua trecută și vor ajunge la 36 de grade în Bărăgan, iar stresul termic va fi accentuat. Pe litoral se ating 30...33 de grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, vremea continuă să se încălzească. Maximele ajung la 38 de grade la Focșani, iar disconfortul termic se accentuează după prânz. În a doua parte a zilei, pe la munte, apar averse cu tunete și fulgere.

În nordul Moldovei și în Bucovina se face foarte cald. La amiază se vor atinge 37 de grade, iar în orele serii o să apară câteva averse, în zonele inalte.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș atmosfera va fi sufocantă. Temperaturile ajung la 38...39 de grade, iar catre seară vin și pe aici câteva ploi rapide în zonele înalte.

Căldura va fi insuportabilă și în ținuturile vestice, pe unde se ating 41 de grade la umbră. Indicele temperatură-umezeală depășește pragul critic de 80 de unități și va fi foarte multă zăpușeală.

În Transilvania, acum dimineața este mai răcoare, mai ales în depresiuni, însă soarele încălzește rapid atmosfera si după prânz se ating 37 de grade în vestul provinciei, iar la Miercurea-Ciuc vor fi 34 de grade. Predomină vremea frumoasa și doar pe la munte o să plouă în a doua parte a zilei.

În Oltenia se anunță încă o zi fierbinte, cu cer mai mult senin si temperaturi de până la 38 de grade la Slatina și Râmnicu Vâlcea și un stres termic extrem de ridicat. În aceste condiții, atmosfera devine sufocantă, așa că ar fi bine să evitați deplasările și să vă hidratați corespunzător.

Canicula se intensifică și în sudul României. La amiază, maximele ating 38 de grade, iar căldura va fi foarte greu de suportat.

Vremea în București

În București avem astăzi încă o zi însorită și o amiază caniculară, cu 38 de grade la umbră. Norii apar destul de rar, iar atmosfera devine sufocantă. Urmează o noapte tropicală cu 21 de grade spre dimineată.

Vreme la munte

La munte se face mai cald. Spre seară apar câteva reprize de ploaie, mai ales în Carpații Orientali. Vor fi și tunete, fulgere, iar vântul o să bată cu 50 km/h. Se pot acumula 20 de litri de apă pe metru pătrat. În rest va domina atmosfera cu soare.

Vremea la mare

La mare se anunță încă o zi călduroasă, cu 33 de grade prin stațiuni. Disconfortul termic se intensifică, iar apa mării va avea în jur de 23 de grade.