Spre seară apar câteva reprize de ploaie în Carpații Orientali, dar e posibil să picure și în nordul și în nord-estul țării.

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici domina atmosfera cu soare și temperaturile mai câștigă un grad, două față de ieri. Mai spre seară se adună norii și vin câteva ploi rapide, trecătoare. Vântul devine mai insistent pe litoral.

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei se mai încălzește puțin, dar încă avem valori acceptabile, sub 30 de grade. Instabilitatea crește după orele amiezii. Apar averse cu tunete, fulgere, poate și grindină, iar vântul se intensifică în timpul ploilor.

Și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina atmosfera devine cam agitată după prânz. O să plouă în aversă, vor fi descărcări electrice, răbufniri ale vântul și se pot strânge cantități însemnate de apă. Temperaturile cresc și aici. Ajung pe la 28 de grade, dar în zonele mai înalte o să fie ceva mai răcoare.

Încălzirea vremii se simte și în nord-vestul țării, pe unde ieri au fost vreo 25 de grade. Astăzi se vor atinge 29 de grade, iar ploile vor veni mai ales în zona Maramureșului. Vor fi și manifestări de instabilitate, iar cantitățile de apă pot trece de 25 de litri pe metru pătrat.

În ținuturile vestice apar ceva averse pe la munte. În rest avem o zi însorită și se face destul de cald. Maximele ajung pe la 32...33 de grade. Se resimte și disconfortul termic, iar la noapte vor fi 18...19 grade în această zonă.

Vremea se mai încălzește și în Transilvania, asta după o dimineață cam rece, în special în depresiuni. Temperaturile urcă până la 28 de grade în vestul provinciei. Aversele vin mai ales pe partea estică și în zonele de munte. Vor fi și ploi torențiale, condiții de grindină și vijelii.

În Oltenia nu vorbim deloc despre ploi. Soarele încălzește rapid atmosfera. O să avem o amiază căduroasă cu disconfort termic în creștere și 34 de grade în sud-vestul provinciei, în zona Calafat.

În ținuturile sudice pot să apară câteva ploi zgomotoase la apropierea serii. Până atunci domină atmosfera cu soare și se încălzește față de ieri. Temperaturile ating și depășesc ușor pragul de 30 de grade.

Vremea în București

Și în București se face mai cald și se vor atinge 31 de grade. Avem soare în cea mai mare parte a zilei, dar spre seară apar ceva înnorări și e posibil să plouă. Urmează o noapte liniștită, cu cer destul de curat și o minimă de 19 grade.

Vremea la munte

Temperaturile cresc și la munte, dar instabilitatea se accentuează după prânz. Se adună norii. O să plouă în mai multe reprize și se vor strânge cantități însemnate de apă. Vântul bate mai tare pe creste, dar se intensifică și în timpul ploilor.

Vremea pe litoral

Și pe litoral se mai încălzește puțin. Avem o zi destul de însorită cu vânt activ și rafale de 50 Km/h. Maximele ajung pe la 28 de grade, iar după-amiază apar câteva averse trecătoare și aici. Apa mării este cam rece: are în jur de 20 de grade.