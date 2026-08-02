În județele Bihor și Arad se ating 39...40 de grade, iar pe litoral vor fi valori de 27...30 de grade. Nu prea vedem norii. Doar în zonele montane, în a doua parte a zilei, se mai adună norii și s-ar putea să vină câteva ploi slabe de scurtă durată.

Prognoza pe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan se anunță o zi cu mult soare și temperaturi în creștere ușoară față de ieri. În Bărăgan se ating 33 de grade, dar pe litoral va fi în continuare puțin mai răcoare.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, se mai încălzește puțin și maximele se apropie de pragul caniculei. Soarele strălucește pe tot parcursul zilei și doar pe la munte mai apar câțiva nori de ploaie, în a doua parte a zilei.

În nordul Moldovei și în Bucovina, temperaturile continuă să crească. La amiază se instalează canicula și temperaturile ajung la 35 de grade la Iași.

În nordul Transilvaniei și prin Maramureș, urmează o zi însorită, caniculară. La Satu Mare se vor înregistra 38 de grade și stresul termic va fi foarte ridicat.

În vestul țării, soarele dogorește toată ziua și, după prânz, atmosfera devine sufocantă. Se ating 40 de grade la umbră și disconfortul termic va fi foarte pronunțat. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.

Canicula afectează și zona Transilvaniei. Maximele ajung la 36 de grade in vestul provinciei. Se face foarte cald și în depresiuni, iar in zonele de munte, în a doua parte a zilei se adună câțiva nori de ploaie.

În Oltenia, ne așteaptă o zi frumoasă dar foarte fierbinte. Se ating 36 de grade la umbră, iar indicele temperatură-umezeală depășește pragul critic de 80 de unități. La munte, mai pe seară, s-ar putea să vină câteva ploi de scurtă durată.

Și în sudul țării se face foarte cald. După prânz se vor înregistra 34 de grade, iar cerul se păstrează curat întreaga zi.

Vremea la munte și la mare

În București, cerul rămâne senin și temperatura urcă până la 34 de grade, iar disconfortul termic va crește după prânz. La noapte avem cer curat si 19 grade spre dimineață.

La munte se anunță încă o zi frumoasă. Spre seară se înnorează și e posibil să vină o ploaie de scurtă durată, cu fenomene electrice, iar vântul devine puțin mai activ.

La mare, astăzi se mai încălzește puțin și temperaturile urcă până la 30 de grade. Avem tot cer curat și un vânt ceva mai activ în a doua parte a zilei. Apa mării va avea 22...23 de grade.