FOTO și VIDEO. Armata a reușit să arunce în aer o stâncă, într-o operațiune fără precedent, pentru a devia cursul Dunării
FOTO și VIDEO. Armata a reușit să arunce în aer o stâncă, într-o operațiune fără precedent, pentru a devia cursul Dunării

Prognoza meteo pentru luna august. Ce temperaturi vor fi și când încep ploile | HARTĂ

Vremea
Data publicării:
Data actualizării:
62604739
IMAGO

În prima parte a lunii august va fi mult mai cald decât ar fi normal, iar seceta se va manifesta în toată țara, potrivit ANM. Vremea ar urma însă să se amelioreze spre sfârșitul lunii, când este așteptat și un nivel de ploi normal.

autor
Cristian Anton

Va fi mult mai cald decât ar fi normal chiar și pentru luna august, cu cel puțin 5 grade Celsius peste media ultimilor 20 de ani în vestul țării și 2-3 grade Celsius în plus față de medie în restul țării, în prima jumătate a lunii, potrivit estimărilor meteorologice pentru 4 săptămâni realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată.

De asemenea, prognozele arată și o secetă generalizată în România, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Raportul estimează media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025. Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

Vremea ar trebui însă să se îndrepte după jumătatea lunii august, chiar dacă temperaturile rămân mai mari decât media ultimilor 20 de ani. La finalul lui august, ar trebui chiar să revenim la un regim de ploi normal.

Recomandări Video

Iată și prognozele pentru luna august, pe săptămâni.

Săptămâna 03.08.2026 – 10.08.2026

TEMPERATURA AERULUI

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice.

Săptămâna 03.08.2026 – 10.08.2026

CANTITĂȚILE DE PRECIPITAȚII

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Săptămâna 10.08.2026 – 17.08.2026

TEMPERATURA AERULUI

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile sud-vestice, vestice, nord-vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 10.08.2026 – 17.08.2026

CANTITĂȚILE DE PRECIPITAȚII

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 17.08.2026 – 24.08.2026

TEMPERATURA AERULUI

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în vestul, sud-vestul, nordul și centrul teritoriului, iar în rest temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 17.08.2026 – 24.08.2026

CANTITĂȚILE DE PRECIPITAȚII

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval la nivelul întregii țări.

Săptămâna 24.08.2026 – 31.08.2026

TEMPERATURA AERULUI

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 24.08.2026 – 31.08.2026

CANTITĂȚILE DE PRECIPITAȚII

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări.

Codul roșu de caniculă topește România. Unde a fost cel mai cald. „Abia rezistăm. E greu”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: prognoza meteo, prognoza meteo tara, prognoza ANM, august,

Articol recomandat de sport.ro
Scene incredibile! Au dat foc stadionului și a urmat haosul: ”Nu cumpărați bilete la ei”
Scene incredibile! Au dat foc stadionului și a urmat haosul: ”Nu cumpărați bilete la ei”
Citește și...
Vremea
Meteorologii anunță când scăpăm de arșița extremă. Vom avea însă furtuni în fiecare zi. Prognoza detaliată, pe regiuni

Canicula ar trebui să dispară din România spre jumătatea lunii august, după un episod extrem în această primă săptămână, potrivit ANM. În schimb, prognoza realizată de specialiști indică furtuni aproape zilnic, în toată țara, după 6 august. 
Vremea
Val de căldură, temperaturi extreme şi nopţi tropicale în România. Prognoza meteo pentru București

Bucureștiul va traversa, în perioada 3 august, ora 10:00 – 7 august, ora 10:00, un episod de caniculă intensă și persistentă, cu temperaturi care vor urca până la 37–38 de grade Celsius și nopți tropicale.
Vremea
ANM a emis o ”prognoză specială” pentru București: ”Val de căldură intens, temperaturi extreme, caniculă, nopți tropicale”

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o ”prognoză specială” pentru București, valabilă până în ziua de 05 august.

Recomandări
Stiri Politice
Guvernul, plan de rezervă în plină criză energetică. Ce va face dacă marile companii și populația nu vor reduce consumul

În plină criză energetică autoritățile cer măsuri radicale. Oficialii s-au întâlnit cu reprezentanții marilor companii consumatoare de curent și le-au cerut să reducă voluntar consumul.

Stiri Sociale
Asociația Prosumatorilor cere TVA zero pentru fotovoltaice și baterii de stocare, după modelul german. Ce avantaje ar aduce

APCE solicită Parlamentului adoptarea în regim de urgenţă a unui pachet de măsuri fiscale inspirat din modelul german, care să permită aplicarea TVA 0% pentru sistemele fotovoltaice de până la 27 kW şi pentru bateriile de stocare aferente.

Știri Actuale
Republica Moldova a activat planul de criză: restricții la consumul de energie și apă. Se caută surse alternative din România

Comisia Naţională de Management al Crizelor din Republica Moldova a aprobat un nou set de măsuri pentru gestionarea situaţiei din sectorul energetic şi a riscurilor generate de nivelul scăzut al apei în fluviul Nistru. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 03 August 2026

49:45

Alt Text!
Vorbește Lumea
31 Iulie 2026

01:46:29

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 15 | Controlul tensiunii arteriale în sezonul cald

29:16

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Cum arată, de fapt, stadionul unde a început Dan Nistor fotbalul. Reportaj special de la Rucăr

Sport

Probleme pentru Marius Baciu! Gigi Becali i-a dat primul ”avertisment” în direct