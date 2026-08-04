Prognoza meteo pentru luna august. Ce temperaturi vor fi și când încep ploile | HARTĂ

Va fi mult mai cald decât ar fi normal chiar și pentru luna august, cu cel puțin 5 grade Celsius peste media ultimilor 20 de ani în vestul țării și 2-3 grade Celsius în plus față de medie în restul țării, în prima jumătate a lunii, potrivit estimărilor meteorologice pentru 4 săptămâni realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată.

De asemenea, prognozele arată și o secetă generalizată în România, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Raportul estimează media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025. Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

Vremea ar trebui însă să se îndrepte după jumătatea lunii august, chiar dacă temperaturile rămân mai mari decât media ultimilor 20 de ani. La finalul lui august, ar trebui chiar să revenim la un regim de ploi normal.

Iată și prognozele pentru luna august, pe săptămâni.

Săptămâna 03.08.2026 – 10.08.2026