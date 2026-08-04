Prognoza meteo pentru luna august. Ce temperaturi vor fi și când încep ploile | HARTĂ

Va fi mult mai cald decât ar fi normal chiar și pentru luna august, cu cel puțin 5 grade Celsius peste media ultimilor 20 de ani în vestul țării și 2-3 grade Celsius în plus față de medie în restul țării, în prima jumătate a lunii, potrivit estimărilor meteorologice pentru 4 săptămâni realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată.
De asemenea, prognozele arată și o secetă generalizată în România, dar mai ales în regiunile intracarpatice.
Raportul estimează media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025. Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.
Vremea ar trebui însă să se îndrepte după jumătatea lunii august, chiar dacă temperaturile rămân mai mari decât media ultimilor 20 de ani. La finalul lui august, ar trebui chiar să revenim la un regim de ploi normal.
Iată și prognozele pentru luna august, pe săptămâni.
Săptămâna 03.08.2026 – 10.08.2026
TEMPERATURA AERULUI
Mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice.
Săptămâna 03.08.2026 – 10.08.2026
CANTITĂȚILE DE PRECIPITAȚII
Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice.
Săptămâna 10.08.2026 – 17.08.2026
TEMPERATURA AERULUI
Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile sud-vestice, vestice, nord-vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.
Săptămâna 10.08.2026 – 17.08.2026
CANTITĂȚILE DE PRECIPITAȚII
Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.
Săptămâna 17.08.2026 – 24.08.2026
TEMPERATURA AERULUI
Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în vestul, sud-vestul, nordul și centrul teritoriului, iar în rest temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale.
Săptămâna 17.08.2026 – 24.08.2026
CANTITĂȚILE DE PRECIPITAȚII
Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval la nivelul întregii țări.
Săptămâna 24.08.2026 – 31.08.2026
TEMPERATURA AERULUI
Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.
Săptămâna 24.08.2026 – 31.08.2026
CANTITĂȚILE DE PRECIPITAȚII
Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări.