Și în restul țării o să fie foarte cald, iar pe litoral maximele se vor situa între 28 și 31 de grade. Către seară, în zona de munte, în Dobrogea și în extremitatea de est a Munteniei vin câteva averse slabe.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și Bărăganul. Pe aici domină atmosfera însorită, vântul abia se simte și se face mai cald decât ieri. Temperaturile se apropie de pragul caniculei, iar în a doua parte a zilei se înnorează și vin câteva averse slabe, cu tunete și fulgere.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, vremea continuă să se încălzească și după prânz se instalează canicula. Cerul rămâne curat, iar maximele ajung la 35 de grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se face foarte cald. Se ating si pe aici 35 de grade, iar stresul termic va crește. Vremea rămâne însorită toată ziua și doar pe la munte apar câțiva nori de ploaie, în a doua parte a zilei.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, amiaza ne aduce soare arzător și caniculă. La Satu Mare, maximele ajung la 38 de grade.

Căldură insuportabilă găsim și în ținuturile vestice. În Crișana se ating 40 de grade la umbră, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități și va fi foarte multă zăpușeală.

În Transilvania, soarele încălzește rapid atmosfera și la amiază maximele ajung la 35 de grade în vestul provinciei. O să fie foarte cald și în celelalte zone, iar la munte s-ar putea să vină o ploaie de scurtă durată.

În Oltenia, ne așteaptă o zi frumoasă, însă și pe aici vremea va fi caniculară. După prânz se ating 37 de grade la umbră, iar la munte, mai pe seară, vin câteva averse slabe, cu tunete și fulgere.

Și în sudul țării se face foarte cald. Soarele strălucește pe tot parcursul zilei si temperaturile urcă până la 35 de grade la Alexandria.

Vremea în București

În București, ziua de astăzi ne aduce soare și câțiva nori trecători. Vremea rămâne călduroasă, cu 34 de grade în termometre și un disconfort termic ridicat. Urmează o noapte cu cer senin și o minimă de 19 grade spre dimineață.

Vremea la munte

La munte se face mai cald. Spre seară se înnorează și, trecător, vor fi ploi de scurtă durată, iar vântul devine mai insistent pe timpul ploilor.

Vremea la mare

La mare, vremea devine călduroasă. În stațiuni se ating cel mult 31 de grade. Pe parcursul zilei mai apar câțiva nori și o să plouă slab. Apa mării va avea în jur de 24 de grade.