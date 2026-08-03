Probleme sunt însă și în alte zone, unde apa este din ce în ce mai puțină. În câteva comune din Alba, localnicii primesc apă după program, iar într-o zonă din Cluj riscă amenzi dacă nu sunt cumpătați. Autoritățile spun că unii au consumat și o tonă de apă într-o zi.

În Satu Mare, după prânz, un termometru poziționat la soare arăta 45 de grade Celsius. La umbră erau 37, dar cei nevoiți să iasă afară nu au simțit diferența.

Femeie: „Parcă nu poți să respiri, irespirabil aerul parcă. În mașină aer condiționat, acasă aer condiționat.”

Bărbat: „La vârsta mea, cam greu... Am ieșit să îmi achit datoriile.”

În cele trei județe aflate sub cod roșu de caniculă, Satu Mare, Bihor și Arad, camioanele nu au avut voie să circule de la prânz până seara, la ora 20.

Au fost exceptate doar transporturile vitale, cum ar fi cele de persoane, animale sau hrană și apă. Cei care au ignorat restricția au fost amendați cu o mie de lei.

Reporter: „De ce nu v-ați oprit?”

Șofer: „Păi am venit aici că am dus asfalt și cum să rămân acolo?”

În jurul orei 15:00, în vestul țării, unde este cod roșu, temperaturile resimțite au variat între 40 și 41 de grade Celsius. Dar a fost arșiță și în alte zone. La Lugoj se simțeau tot 41, iar la Timișoara, 40.

Femeie: „Se simte năprasnic. Apă rece, ieșim. Stăm la răcoare, mai pornim aerul și încercăm să limităm drumurile.”

Unii s-au descurcat greu și în interior. Într-un cămin studențesc din Timișoara, unde nu este aer condiționat, câțiva tineri au pus folii pe ferestre ca să oprească razele soarelui.

Student: „Abia rezistăm. E greu să înveți, să te relaxezi, chiar și să dormi.”

Din cauza căldurii, dar și a consumului mare, în mai multe comune din județul Alba, unde este cod portocaliu, apa din sistemul public a fost raționalizată. Unii oameni au fântâni, dar sunt sate în care a scăzut și nivelul apei din puțuri.

Florin Todericiu, primar Cricău: „Există un program de restricționare a furnizării apei. Dimineața, intervalul 6-10, după-amiaza, 18-22. Consumul de apă este dublu față de perioadele normale.”

În județul Cluj, localnicii din Valea Drăganului ar putea fi amendați 2.000 de lei dacă fac risipă de apă.

Reporter: „Dumneavoastră folosiți la udat? Am văzut că aveți și piscină.”

Bărbat: „Nu... A, da, la piscină da, dar și de la fântână și de la rețea.”

Bărbat: „E o măsură prea dură și știți cum e, nu sunt bani.”

Potrivit autorităților, în ultimele 15 zile, în comună s-au consumat aproximativ 11,7 milioane de litri de apă, deși localnicilor li s-a recomandat să fie chibzuiți. Sancțiunile intră în vigoare săptămâna viitoare.

Adrian Morariu, primarul comunei Poieni: „Amenzile se vor aplica în urma sesizărilor cetățenilor sau a angajaților primăriei.”

Pentru că localnicii aveau probleme mari cu adăparea animalelor, 16 primării din Botoșani au primit patru milioane de lei ca să construiască puțuri pentru acestea. Unul a fost făcut în Todireni, unde sunt peste 4.000 de oi și 700 de vaci.

Constantin Iacoboaie, fermier: „Nu avem altă sursă de apă. Acum doi ani căram de la câțiva kilometri cu remorca.”

Puțul a fost forat la o adâncime de 110 metri și are o capacitate de 30 de metri cubi.