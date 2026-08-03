Căldura poate provoca epuizare termică și insolație și poate agrava afecțiuni deja existente, precum bolile cardiovasculare, respiratorii, renale sau tulburările de sănătate mintală. Efectele negative ale temperaturilor ridicate asupra sănătății pot fi prevenite, în mare măsură, prin măsuri adecvate de sănătate publică, potrivit World Health Organization.

Cum să vă protejați în perioadele de caniculă

În perioadele cu temperaturi ridicate, este important să vă mențineți corpul răcoros pentru a evita efectele nocive ale căldurii.

Evitați expunerea la căldură

Evitați să ieșiți afară și să desfășurați activități fizice solicitante în cea mai călduroasă parte a zilei. Stați la umbră, nu lăsați copiii, persoanele dependente sau animalele de companie singure în autoturisme parcate și, dacă este posibil, petreceți două-trei ore pe zi într-un loc răcoros.

Păstrați locuința răcoroasă

Folosiți aerul mai rece din timpul nopții pentru a răcori locuința. Reduceți căldura acumulată în apartament sau în casă pe timpul zilei folosind jaluzele, obloane sau perdele și oprind cât mai multe aparate electrice.

Mențineți-vă corpul răcoros și hidratați-vă corespunzător

Purtați haine ușoare și lejere, precum și lenjerie de pat din materiale ușoare. Faceți dușuri sau băi cu apă răcoroasă și consumați apă în mod regulat. Evitați băuturile îndulcite, alcoolice sau care conțin cofeină.

Păstrați legătura cu cei din jur

Verificați cum se simt membrii familiei, prietenii și vecinii care petrec mult timp singuri. Persoanele cu risc crescut pot avea nevoie de ajutor în zilele caniculare. Dacă cineva apropiat este vulnerabil, ajutați-l să primească informații și sprijin.

Persoanele în vârstă și cele care suferă de afecțiuni preexistente, precum astm, diabet sau boli de inimă, trebuie să acorde o atenție sporită stării lor de sănătate, deoarece sunt mai vulnerabile la efectele temperaturilor ridicate.

Consultați un medic dacă aveți simptome neobișnuite, dacă acestea persistă sau dacă suspectați că aveți febră. Dacă o persoană are pielea fierbinte și uscată, este confuză, are convulsii sau și-a pierdut cunoștința, solicitați imediat ajutor medical sau sunați la serviciul de ambulanță.

Cod roșu de caniculă extins

ANM a extins Codul roșu de caniculă pentru vestul țării, unde marți se vor înregistra 41 de grade Celsius la umbră. În cursul zilei de luni, doar sud-estul și parțial centrul scapă de caniculă. Ministerul Sănătății a activat planul de măsuri specifice.

Măsuri recomandate de Ministerul Sănătății

Principalele măsuri sunt alertarea şi suplimentarea echipajelor de ambulanţă acolo unde numărul solicitărilor este în creştere, verificarea condiţiilor de asigurare a asistenţei medicale în unităţile sanitare, inclusiv a stocurilor de medicamente de urgenţă, în special a celor destinate tratării afecţiunilor determinate sau agravate de caniculă, precum şi a resurselor umane, colaborarea cu autorităţile locale pentru amenajarea punctelor de distribuire a apei potabile şi de acordare a asistenţei populaţiei în spaţiile publice, intensificarea controalelor igienico-sanitare în unităţile cu profil alimentar şi în taberele şcolare.

MS recomandă populaţiei să se hidrateze corespunzător, să evite expunerea prelungită la soare, în special în intervalele cu temperaturi maxime, să limiteze activităţile fizice intense desfăşurate în aer liber, dar şi să acorde o atenţie deosebită copiilor, vârstnicilor şi persoanelor cu afecţiuni cronice.

"Un gest simplu, precum consumul regulat de apă şi evitarea expunerii prelungite la căldură, poate preveni probleme grave de sănătate. Aveţi grijă de voi şi de cei din jur!", a transmis Ministerul Sănătăţii.