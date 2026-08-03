Totuși, aerul de afară poate aduce zgomot, poluare și curenți reci care îți afectează somnul și te pot face să te trezești obosit, cu gâtul uscat sau cu dureri musculare.

Dormitul cu fereastra deschisă vara, un obicei aparent sănătos, dar plin de riscuri

În nopțile de vară, multe persoane aleg să doarmă cu fereastra deschisă, în speranța că aerul de afară va răcori camera și va face somnul mai plăcut. Acest obicei nu este periculos în sine și poate fi chiar util atunci când temperatura de afară este mai scăzută decât cea din locuință, aerul este curat, iar zona în care locuiești este liniștită, potrivit Cnews.fr.

Lucrurile se schimbă însă în orașele aglomerate, în apropierea bulevardelor circulate sau în nopțile foarte călduroase, când temperatura de afară rămâne ridicată chiar și după apus. În astfel de situații, geamul deschis nu mai răcorește dormitorul atât de mult pe cât ne-am aștepta și poate lăsa să intre aer cald, zgomot, praf, gaze de eșapament, polen sau insecte.

Geamul deschis nu înseamnă întotdeauna un somn mai bun

O greșeală des întâlnită este să lăsăm fereastra deschisă în fiecare noapte, fără să verificăm mai întâi cum este aerul de afară. Chiar dacă în cameră pare mai răcoare, zgomotul mașinilor, al oamenilor sau al lucrărilor făcute în apropiere poate întrerupe somnul de mai multe ori pe parcursul nopții, uneori fără să ne dăm seama. Din această cauză, somnul poate deveni mai ușor și mai agitat, iar dimineața ne putem trezi obosiți, chiar dacă am stat suficient timp în pat. Corpul are nevoie de liniște și de o temperatură potrivită pentru a trece prin toate etapele somnului și pentru a se odihni cu adevărat.

Mai multă atenție trebuie să aibă persoanele care suferă de astm, alergii sau alte probleme respiratorii. În perioadele în care nivelul de polen este ridicat, fereastra deschisă poate permite particulelor să intre în dormitor și să se așeze pe pat, perdele sau mobilier. Astfel pot apărea strănutul, nasul înfundat, mâncărimile la nivelul ochilor, tusea sau dificultățile de respirație.

Când este bine să aerisești dormitorul

Problema nu este fereastra în sine, ci ceea ce poate intra prin ea și cât de mult ajută, în realitate, la răcorirea camerei. Înainte de culcare, este bine să verifici dacă afară este într-adevăr mai răcoare decât în locuință și dacă aerul este curat. În multe cazuri, o aerisire făcută seara, timp de 15-30 de minute, poate fi mai folositoare decât păstrarea ferestrei larg deschise până dimineața. Poți crea pentru scurt timp un curent de aer, deschizând două ferestre aflate în părți diferite ale locuinței, iar apoi să închizi geamul din dormitor înainte de culcare.

Dacă aerul de afară este foarte cald, poluat sau încărcat cu polen, este mai bine să ții ferestrele închise în timpul nopții și să folosești alte metode pentru răcorirea camerei. Draperiile sau jaluzelele trase în timpul zilei pot împiedica încălzirea excesivă a locuinței, iar un ventilator poate pune aerul în mișcare, fără să fie îndreptat direct spre față sau spre corp.

Zgomotul de fundal și micro-trezirile

Traficul, sirenele, vocile de pe stradă sau zgomotele care apar brusc în timpul nopții pot provoca așa-numitele micro-treziri. Sunt reacții foarte scurte ale creierului, care de multe ori trec neobservate și pe care dimineața nu ni le mai amintim. Chiar dacă nu ne trezim complet, somnul este întrerupt pentru câteva momente și devine mai puțin odihnitor, conform OMS.

Un studiu realizat în laborator, la care au participat 72 de adulți sănătoși, a arătat că zgomotele produse de mașini, trenuri și avioane au crescut riscul de trezire și de activare a creierului în timpul nopții. Dintre toate, traficul rutier a afectat cel mai mult continuitatea somnului.

Pentru un somn bun, nivelul de zgomot din dormitor ar trebui să rămână cât mai scăzut, de preferat sub 30 de decibeli. Dacă locuiești într-o zonă aglomerată, poți aerisi camera înainte de culcare, apoi să închizi fereastra. Un ventilator silențios poate pune aerul în mișcare, fără să aducă în cameră toate sunetele de afară.

Poluarea. Ce inhalezi de fapt în timp ce dormi

Prin fereastra deschisă nu intră doar aerul de afară, ci și particule care pot afecta respirația. Gazele de eșapament, fumul, praful ridicat de mașini, polenul și unele emisii industriale pot pătrunde în locuință și pot rămâne în aerul din dormitor. Ozonul aflat aproape de sol este un alt element care poate irita căile respiratorii. Cantitatea care ajunge în interior diferă în funcție de cât timp sunt deschise ferestrele, de sistemul de aer condiționat și de modul în care circulă aerul prin casă. În zilele cu poluare ridicată, păstrarea ferestrei deschise timp de mai multe ore poate crește expunerea.

Vara apar și cantități mai mari de polen, mai ales cel provenit de la iarbă. Pentru persoanele cu alergii sau astm, acesta poate provoca strănut, nas înfundat, tuse, mâncărimi și un somn mai agitat. Camera nu trebuie ținută permanent închisă, ci aerisită la momentul potrivit. Verifică nivelul de poluare și de polen și deschide ferestrele atunci când aerul este mai curat și mai răcoros.

De ce te trezești cu dureri musculare și gât uscat

Durerile musculare de dimineață nu apar neapărat pentru că ai dormit cu geamul deschis. De multe ori, cauza este o poziție incomodă în timpul somnului, o pernă nepotrivită sau faptul că ai stat prea mult timp cu gâtul ori umerii într-o poziție rigidă. Totuși, dacă aerul rece bate direct spre corp mai multe ore, mușchii pot rămâne încordați, iar dimineața poți simți o rigiditate mai puternică.

Gâtul uscat are, de obicei, alte explicații. Aerul prea uscat, nasul înfundat sau respirația pe gură pot duce la această senzație neplăcută. Un ventilator sau un curent de aer îndreptat spre față poate agrava problema, mai ales în cazul persoanelor sensibile. Polenul și particulele poluante pot irita nasul și gâtul, iar congestia nazală te poate face să respiri pe gură în timpul nopții. Dacă te trezești frecvent cu gâtul uscat, verifică umiditatea din cameră, evită curentul direct și ține geamul închis în nopțile cu mult polen sau poluare, notează Clevelandclinic.com.

Cum să menții o temperatură optimă în dormitor fără să lași geamul deschis

Temperatura potrivită pentru dormitor este, de obicei, între 16 și 20°C, însă nu există o valoare perfectă pentru toată lumea. Contează și umiditatea, lenjeria folosită, vârsta, starea de sănătate și felul în care fiecare persoană suportă căldura sau frigul.

În timpul zilei, este bine să ții ferestrele, perdelele și jaluzelele închise atunci când afară este mai cald decât în casă. Seara sau dimineața devreme, poți aerisi atunci când temperatura de afară a scăzut și aerul este mai curat. Folosește cearșafuri ușoare și materiale care permit pielii să respire. Un ventilator silențios poate ajuta, dar nu trebuie îndreptat direct spre cap, gât sau umeri. Dacă nivelul de poluare ori de polen este ridicat, ține ferestrele închise și folosește, dacă ai posibilitatea, un purificator sau un aparat de aer condiționat cu filtre curate. Regula simplă este să răcorești locuința atunci când aerul exterior este mai rece și mai curat, apoi să protejezi camera de căldură, zgomot și curenți direcți.