Vremea azi, 28 octombrie. Înnorările persistă în nord-vestul și în centrul țării, pe unde o să și plouă

28-10-2025
Marți înnorările persistă în nord-vestul și în centrul țării, pe unde o să și plouă. Pe crestele Carpaților avem lapoviță și ninsoare și TOT pe-acolo vântul bate tare.

Intensificări de vânt, la viteze mai mici, vor fi și în restul țării. În celelalte regiuni cerul se degajează treptat, iar maximele se încadrează între 8 grade în depresiuni și 20 grade în sudul și în sud-estul României.

Vremea în fiecare regiune

 

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici norii se risipesc treptat, dar în prima parte a zilei e posibil să vină câțiva stropi de ploaie.

Vântul se întețește în unele zone, iar la amiază tempearturile pot urca până la 20 de grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, găsim TOT vreme schimbătoare: înnorări în primele ore, soare și vreme bună - mai târziu. Vântul agită atmosfera și temperaturile urcă până la 17 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina avem cer acoperit până în orele prânzului. Apoi vântul împrăștie norii, iar maximele se opresc la 15 grade. La munte, la altitudini mari, vântul bate cu peste 80 de km/h.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș urmează o zi mohorâtă, cu înnorări și ploi destul de abundente. În zonele montane înalte o să ningă sau o să cadă lapoviță și TOT pe-acolo vântul are intensificări. Vremea rămâne rece și NU vor fi mai multe de 13 grade - pe la Satu Mare.

Și în vestul țării o să plouă din când în când - mai ales în prima parte a zilei. Pe crestele munților ploile se transformă în lapoviță și ninsoare. Mai târziu cerul se degajează, iar temperaturile ajung la 14, poate chiar 15 grade.

În Transilvania NU prea vedem soarele, iar temperaturile rămân scăzute. Vor fi CEL MULT 12 grade, iar vântul intens va spori senzația de frig. O să plouă și în această regiune, iar la altitudini mari o să ningă sau o să fie lapoviță. TOT în zonele înalte de munte vântul suflă cu până la 90 de km/h.

În Oltenia ziua începe cu înnorări, dar amiaza ne-aduce soare, vreme bună și temperaturi potrivite momentului - în jur de 17 grade. Vântul bate mai tare în sudul provinciei, pe unde vor fi rafale de 60 de kmh/.

Cam la fel va fi și în ținuturile sudice: ceva nori în primele ore, poate și o ploaie de scurtă durată. Mai târziu iese soarele, iar temperaturile ajung până la 20 grade în unele zone.

Vremea în București

 

În București este cam înnorat la începutul zilei. Apoi se arată soarele. Vântul devine mai insistent și se încălzește față de ieri. Maximă ajunge pe la 17 grade. În schimb, la noapte se face mai frig decât noaptea trecută, iar spre dimineață vor fi în jur de 4 grade.

Vremea la Munte

 

În zonele montane temperaturile continuă să scadă. Urmează o zi cam mohorâtă, cu ploi în majoritatea masivelor; lapoviță și ninsoare la altitudini mari. Vântul bate mai tare pe creşte. Ajunge la viteze de 90 de km/h.

