”Cadouri ucrainene” de Crăciun pentru ruși. Încă un atentat: doi poliţişti şi un civil au fost ucişi de o bombă în Moscova

24-12-2025 | 10:09
volodimir zelenski, vladimir putin
Colaj foto: AFP

Doi ofiţeri de poliţie şi un civil au fost ucişi miercuri într-un atac cu bombă asupra unui vehicul de patrulare rutieră în sudul Moscovei, acesta fiind al doilea atentat din capitala Rusiei în ultimele trei zile, informează EFE.

Incidentul a avut loc pe strada Eleţkaia din sudul Moscovei, în apropierea locului unde un general rus a fost ucis săptămâna aceasta în acelaşi mod, relatează AFP, potrivit Agerpres.

"Doi ofiţeri de la poliţia rutieră au observat o persoană suspectă lângă o maşină de poliţie. Când s-au apropiat pentru a-l reţine, un dispozitiv exploziv a fost detonat. În urma rănilor suferite, cei doi ofiţeri de poliţie, precum şi civilul care îi însoţea, au murit", a relatat Comitetul de Investigaţii Rus (IRC) pe Telegram.

IRC nu a dezvăluit identitatea celei de-a treia persoane ucise, remarcă Reuters.

Canale de ştiri neoficiale ruseşti de pe Telegram au informat că atentatorul se numără printre cei ucişi, el detonând bomba în momentul în care a fost abordat de ofiţeri. Reuters nu a putut confirma independent aceste detalii.

Potrivit autorităţilor ruse, incidentul a avut loc miercuri dimineaţa devreme într-un cartier din sudul Moscovei.

Direcţia principală de investigaţii din IRC a deschis dosare penale pentru atacul asupra unui ofiţer de aplicare a legii şi trafic ilegal de explozibili.

Anchetatorii şi experţii criminalişti examinează în prezent locul faptei, inclusiv analize genetice, criminalistice şi ale explozibililor, pentru a determina mecanismul de acţiune al bombei.

"Şeful IRC le-a cerut experţilor criminalişti din departamentul central să se alăture anchetei pentru a identifica cât mai repede posibil persoanele implicate în această crimă, precum şi toate circumstanţele", a declarat Comitetul, sugerând un posibil atentat sinucigaş.

Potrivit canalului Telegram 112, ofiţerii ucişi erau doi locotenenţi, în vârstă de 24 şi 25 de ani, care lucrau în serviciile de securitate de puţin peste doi ani.

Luni, şeful operaţiunilor Statului Major General rus, Fanil Sarvarov, a fost ucis într-un atac cu maşină-capcană în acelaşi cartier din sudul Moscovei, potrivit IRC, care l-a atribuit într-o primă instanţă serviciilor secrete ucrainene.

Nu a existat niciun comentariu oficial din partea Ucrainei pe acest subiect, scrie Reuters.

Mirotvoreţ, un site web ucrainean neoficial care oferă o bază de date cu persoane descrise drept criminali de război sau trădători, şi-a actualizat articolul despre Sarvarov, menţionând că generalul în vârstă de 56 de ani a fost "lichidat".

De la începutul invaziei ruse asupra Ucrainei, în februarie 2022, mai mulţi generali ruşi, oficiali locali şi personalităţi publice care susţineau ofensiva au murit în explozii în Rusia sau în partea ocupată a Ucrainei. Kievul a revendicat uneori responsabilitatea pentru aceste atacuri, potrivit AFP.

Sursa: Agerpres

